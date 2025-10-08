Nie było kontaktu ze słynnym noblistą! "Uciekł od cywilizacji"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-08 8:10

Jeden z tegorocznych noblistów w dziedzinie medycyny przez pierwsze dwa dni po ogłoszeniu go zwycięzcą nie miał pojęcia, że wygrał i został sławny na cały świat! Fred Ramsdell (65 l.), zamiast czekać w napięciu na ogłoszenie wyników, wyjechał z żoną na wycieczkę w dzikie ostępy Idaho - podawało AFP. Nie sposób się było do niego dodzwonić. Dopiero parę godzin temu żona badacza zaczęła odbierać SMS-y. Gdy krzyknęła, noblista myślał, że pojawił się niedźwiedź grizzly. Ale to był Nobel.

Nobel 2025 - medycyna

i

Autor: CLAUDIO BRESCIANI/AFP/ East News

Fred Ramsdell uciekł od cywilizacji i nie wiedział, że dostał Nobla. Wieści już dotarły do naukowca

Kiedy zaczyna się Tydzień Noblowski, wielu naukowców, pisarzy czy polityków siedzi jak na szpilkach, czekając na ogłoszenie wyników. Choćby Donalda Trump, który już ogłosił, ze to on powinien dostać Pokojową Nagrodę Nobla, a jeśli jej nie dostanie, będzie to obraza dla Ameryki. Ale są i tacy, którzy mają... luźny stosunek do całej sprawy. Do tej drugiej grupy bez wątpienia należy Fred Ramsdell (65 l.), wybitny amerykański immunolog pracujący w Sonoma Biotherapeutics w San Francisco. Zamiast odświeżać serwisy informacyjne i zerkać na telefon, spakował plecak i razem z żoną ruszył w dzicz gdzieś w Idaho, bez zasięgu, prądu, wygód i ludzi. Gdy byli już w ostępach, świat zalały wiadomości o tym, że Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Ale do tego drugiego badacza nie sposób było się dodzwonić.

„Byli wciąż w terenie i jest tam mnóstwo niedźwiedzi grizzly, więc bardzo się zaniepokoił, kiedy krzyknęła”

„Sam próbowałem się z nim skontaktować. Myślę, że może być na odludziu w Idaho” – powiedział wtedy agencji AFP Jeffrey Bluestone, przyjaciel Ramsdella i współzałożyciel jego laboratorium. W końcu, jak podaje "The New York Times", Ramsdell z żoną w drodze do hotelu zatrzymali się na chwilę na parkingu, by coś naprawić w samochodzie i wtedy kobieta włączyła telefon. Została zalana wiadomościami. „Byli wciąż w terenie i jest tam mnóstwo niedźwiedzi grizzly, więc bardzo się zaniepokoił, kiedy krzyknęła” – powiedział "NYT" Thomas Perlmann, sekretarz generalny Komitetu Noblowskiego. „Na szczęście to była Nagroda Nobla. Był bardzo szczęśliwy i uradowany, zupełnie się jej nie spodziewał”. W rozmowie z „New York Timesem” Ramsdell powiedział, że „z pewnością nie spodziewał się, że zdobędzie Nagrodę Nobla”. „Nigdy mi to nie przyszło do głowy” – powiedział.

Super Express Google News
Sonda
Interesują cię Nagrody Nobla?
QUIZ. Prawda czy fałsz? Dziesięć podchwytliwych pytań!
Pytanie 1 z 10
Marilyn Monroe jadła na śniadanie surowe jajka w mleku
„Nobliści-skandaliści” Sławomir Koper
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAGRODA NOBLA
NOBEL