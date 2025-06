Nie do wiary, gdzie został przyłapany Mike Tyson! 58-latkowi towarzyszyła piękna żona

Mike Tyson po latach znów znalazł się na ustach całego świata za sprawą walki z popularnym amerykańskim youtuberem, Jakiem Paulem. Młodszy o 31 lat celebryta i pięściarz wypunktował legendę boksu, która nie oszukała wieku. Mimo to, pojedynek transmitowany przez Netflix okazał się marketingowym strzałem w dziesiątkę. Starsi kibice targani nostalgią jeszcze raz zobaczyli idola w akcji, a ci młodsi po raz pierwszy mogli obejrzeć Tysona między linami. "Żelazny Mike" miał zarobić za tę walkę 20 milionów dolarów! Ponownie stał się też łakomym kąskiem dla potencjalnych reklamodawców. I najwyraźniej zdaje sobie z tego sprawę, o czym może świadczyć ostatnia wizyta w Berlinie.

Mike Tyson z żoną w Berlinie. Obejrzeli klęskę Coco Gauff

Tyson z żoną Lakihą pojawił się w czwartek (19 czerwca) na trybunach tenisowego turnieju rangi WTA 500. Przyciągnął oczywiście spore zainteresowanie mediów i kibiców i kolejny raz udowodnił, że dobrze rozumie, czego wymaga się od celebryty. Zdjęcia małżonków z trybun w Berlinie szybko obiegły świat, choć na tym pozytywne dla nich wieści się skończyły.

Legenda boksu pojawiła się bowiem na korcie, aby obejrzeć w akcji Coco Gauff - wracającą do gry po triumfie w wielkoszlemowym turnieju Roland Garros. Amerykanka była jedną z gwiazd imprezy w Berlinie, ale niespodziewanie przegrała już w pierwszym meczu. Chinka Xinyu Wang sensacyjnie pokonała wiceliderkę światowego rankingu 6:3, 6:3 i awansowała do ćwierćfinału. Warto podkreślić, że to nie pierwszy raz, gdy Tyson pojawia się na tenisowym turnieju. W przeszłości gościł już na trybunach m.in. w Indian Wells i Miami. Teraz wybrał Niemcy, a poniżej zobaczysz, jak prezentował się z żoną niespełna dwa tygodnie przed 59. urodzinami - będzie obchodził je 30 czerwca.