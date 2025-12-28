Gwiazda największej federacji świata pokazała ZA DUŻO pod choinką! Przesadziła? [ZDJĘCIA]

WWE to światowy hegemon wrestlingu, który gromadzi fanów nie tylko w USA, ale na całym świecie. Gale największej federacji świata organizowane są na niemal wszystkich kontynentach - od Australii, przez Azję i Europę, aż po Amerykę Południową. Największe gwiazdy WWE stają się wręcz ikonami popkultury, jak Hulk Hogan, Dwayne "The Rock" Johnson czy John Cena. Do podobnego statusu dąży Izzi Dame - zjawiskowa wrestlerka młodej generacji. 26-latka przed karierą w WWE uprawiała między innymi siatkówkę, będąc zawodniczką akademickiej drużyny Eastern Michigan Eagles. Od 2022 r. jest związana z WWE, gdzie rozwija karierę w brandzie NXT.

W 2025 roku Izzi Dame znalazła się na 109. miejscu w rankingu 250 najlepszych zawodniczek świata Pro Wrestling Illustrated. Jak na razie nie doczekała się jeszcze mistrzostwa, choć walczyła o tytuły zarówno w NXT, jak i zaprzyjaźnionej federacji TNA. Jest jedną z najgorętszych zawodniczek młodego pokolenia, a fani szybko ją pokochali. Przy okazji świąt nie spodziewali się jednak takiej publikacji 26-latki!

Amerykanka spędziła święta w króciutkiej, srebrnej sukience z głębokim dekoltem. Do tego była ona zrobiona z prześwitującego i błyszczącego materiału, a na niektórych zdjęciach było widać aż za dużo! Fani w komentarzach byli zachwyceni. Zresztą wystarczy spojrzeć.

WWE już niedługo zawita do Polski

Prywatnie chłopakiem Izzi Dame jest Bron Breakker, gwiazdor WWE Raw. Już 5 stycznia zawalczy on o mistrzostwo świata wagi ciężkiej WWE, które dzierży obecnie CM Punk. Niewykluczone, że ukochany 26-latki przyjedzie jako mistrz WWE do Polski!

Po blisko 11 latach największa federacja wrestlingu na świecie ponownie zawita w Polsce. Już 17 stycznia 2026 gala WWE Live Road to Royal Rumble odbędzie się w trójmiejskiej Ergo Arenie. W sprzedaży wciąż są dostępne bilety. Na tej gali akurat zabraknie Izzi Dame, ale więcej zdjęć pięknej wrestlerki znajdziesz w powyższej galerii.