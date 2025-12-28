Legendarna polska siatkarka wzięła ślub z kobietą. "Było śmiesznie, było wzruszająco". Ich wspólne zdjęcia rozczulają

Legendarna siatkarka Anna Kaczmar wzięła ślub ze swoją partnerką, Anną Turowską, w sierpniu 2025 roku.

Była rozgrywająca reprezentacji Polski poznała swoją żonę w nietypowych okolicznościach, początkowo w celach zawodowych.

Ich ceremonia była wzruszająca, a związek zabezpiecza umowa kohabitacyjna – zobacz rozczulające zdjęcia pary!

Legendarna siatkarka wzięła ślub z kobietą

Anna Kaczmar karierę sportową zakończyła w 2022 roku. W jej życiu jednak nudą nie wieje. Legendarna siatkarka, która rozstała wybrana najlepszą rozgrywającą Pucharu CEV w 2015 roku, trzy lata po tym, gdy pożegnała się z profesjonalnym sportem, wzięła ślub z kobietą. Siatkarka nie ukrywała tego, że jest osobą LGBT, choć - jak sama mówi - nigdy nie robiła spektakularnego coming outu. Swoją drugą połówkę Anna Kaczmar poznała w nieco nietypowych okolicznościach. O szczegółach legendarna siatkarka mówiła w programie "Halo, tu Polsat", gdzie gościła razem z żoną.

Ja byłam w takim momencie, że potrzebowałam poszerzyć swoją polisę na życie i przyjaciel polecił mi Anię. Poznałyśmy się więc stricte zawodowo, biznesowo. Tak zaczęła się nasza znajomość. Później Ania skorzystała z moich usług konsultacyjnych, więc w pierwszej fazie naszego poznania były tematy związane z zawodowymi aspektami, a później poznawałyśmy się bliżej

- zdradziła była reprezentantka Polski. Ślub Anny Kaczmar i Anny Turowskiej odbył się w sierpniu 2025 roku.

Ślub Anny Kaczmar i Anny Turowskiej. Panie zawarły też umowę kohabitacyjną

Impreza ponoć była rewelacyjna, a wśród gości znalazły się m.in. Katarzyna Skowrońska i Joanna Wołosz. Ślub na zawsze pozostanie w pamięci żon. - Ta energia, która nam wszystkim towarzyszyła, była niepowtarzalna - podkreśliła w podcaście "Zdyscyplinowani" legendarna siatkarka, która na samo wspomnienie tego dnia się uśmiecha.

Była piękna ceremonia, była nasza rodzina, nasi przyjaciele, którzy nas od samego początku wspierali. Było śmiesznie, było wzruszająco, było po prostu tak, jak sobie wymarzyłyśmy

- dodała Anna Kaczmar. Co prawda ślub par LGBT ciągle nie jest w Polsce oficjalnie uznawany, ale panie dodatkowo się zabezpieczyły, zawierając ze sobą umowę kohabitacyjną. - To jest takie uzupełnienie luki, taka najsilniejsza forma ochrony w Polsce, bo możemy dostać takie informacje, w sytuacji kryzysowej partner może dowiedzieć się o stanie naszego zdrowia - wyjaśniła siatkarka w "Halo, tu Polsat". Na jej profilu na Instagramie można znaleźć zdjęcia z ukochaną, które każdego rozczulą. Fotografie pokazujemy w naszej galerii.

Galeria: Anna Kaczmar i Anna Turowska