Była już partnerka Katarzyny Zillmann na zmysłowych zdjęciach bez ubrań. "Halo, gdzie ostrzeżenie jakieś?

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak, niegdyś ikoniczna para LGBT w polskim sporcie, zakończyły swój związek.

Rozstanie nastąpiło w pokojowych warunkach, choć w mediach pojawiły się liczne spekulacje i dezinformacje.

Była partnerka Katarzyny Zillmann, Julia Walczak, właśnie opublikowała zmysłowe zdjęcia z sauny, które zachwycają internautów.

Zobacz gorące fotografie sportsmenki i dowiedz się, co naprawdę wydarzyło się po finale "Tańca z Gwiazdami"!

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak się rozstały. Wiadomość wyszła po finale "Tańca z Gwiazdami"

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak wydawały się stanowić parę idealną. Panie chętnie opowiadały o swojej miłości i o ewentualnym sformalizowaniu związku. To jednak już nieaktualne. Tuż po tym, gdy zakończyła się jesienna edycja programu "Taniec z Gwiazdami", w której występowała Katarzyna Zillmann, gruchnęła wiadomość o rozstaniu pary sportsmenek. Mniej więcej w tym samym czasie wypłynęły zdjęcia z imprezy, która miała miejsce po finale "TzG". Na fotkach widać wicemistrzynię olimpijską razem z Janją Lesar (partnerką z "Tańca z Gwiazdami"). Oglądając zdjęcia, wiele osób zastanawiało się, co naprawdę łączy obie panie. Widzieliśmy bowiem m.in. rękę na pośladkach czy namiętny pocałunek. Przy okazji wokół rozstania sportsmenek narosło wiele mitów. W końcu Julia Walczak wyjawiła, jaka jest prawda.

Zawirowanie w życiu osobistym Katarzyny Zillmann. Mówi wprost o byłej partnerce i apeluje! Dramatyczne słowa

Rozstałyśmy się kilka tygodni temu w pokojowych warunkach, a w poniedziałek (17 listopada - red.) działałam pod wpływem emocji i nie chciałam wywołać takiej lawiny hejtu na Kasię. Fala dezinformacji szalejąca w internecie na temat kulis naszego rozstania jest przytłaczająca

- zaznaczyła kanadyjkarka, która właśnie wrzuciła swoje gorące fotki z sauny do sieci.

Była partnerka Katarzyny Zillmann bez ubrania. Julia Walczak pokazała zdjęcia z sauny

Patrząc na fotografie, od razu widać, że Julia Walczak to prawdziwa sportsmenka. Ciało kanadyjkarki wygląda perfekcyjnie, a zdjęcia zachwycają internautów.

Była partnerka Katarzyny Zillmann prasowała w samej bieliźnie. Zdjęcia pary rozpalały wyobraźnię

Halo, gdzie ostrzeżenie jakieś? Haha hotuwa; Niezła obręcz barkowa; Ale brzuszek

- piszą w komentarzach na Instagramie. To nie pierwsze odważne fotografie Julii Walczak, które pojawiły się w mediach społecznościowych. Jeszcze zanim ogłosiła rozstanie z Katarzyną Zillmann, mogliśmy zobaczyć ją m.in. prasującą w samej bieliźnie. W galerii prezentujemy dużo odważnych zdjęć Julii Walczak.

Galeria: Julia Walczak, była partnerka Katarzyny Zillmann, na zmysłowych zdjęciach