Była partnerka Katarzyny Zillmann prasowała w samej bieliźnie. Zdjęcia pary rozpalały wyobraźnię

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak rozstanie

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak wiele razem przeszły. Gdy zdecydowały się upublicznić swój związek, spotykały się z licznymi wyrazami wsparcia, ale też - niestety - z okrutnym hejtem. Panie jednak mogły liczyć na siebie w każdej sytuacji i to zapewne dawało im siłę. Gdy wicemistrzyni olimpijska z Tokio zdecydowała się wziąć udział w programie "Taniec z Gwiazdami", życie pary przeszło rewolucję. Katarzyna Zillmann mnóstwo czasu spędzała poza domem, trenując z Janją Lesar, swoją trenerką z "TzG", a Julia Walczak dbała m.in. o to, by jej partnerka miała w domu ciepły posiłek. Zajmowała się także m.in. prasowaniem. Tak przynajmniej wynikało ze zdjęcia zamieszonego na Instagramie. Panie otwarcie mówiły też o sformalizowaniu swojego związku. Zamiast ślubu czy związku partnerskiego jednak najsłynniejsza sportowa para LGBT w Polsce się rozstała.

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak zabrały głos po zakończeniu ich związku

Najpierw o zakończeniu związku z Katarzyną Zillmann poinformowała Julia Walczak, lakonicznym wpisem w mediach społecznościowych. Dzień później natomiast wioślarka w dramatycznych słowach odniosła się do zawirowań w swoim życiu osobistym.

To nie jest takie czarno białe (...) Nigdy nie powiem nic złego o Julii. Tego nie podkręcajcie, że ja mam zamiar zrobić z niej kogoś złego, bo absolutnie nic złego o niej nie powiem w życiu. Ja noszę ten swój krzyż i swoje winy, a teraz muszę to przemielić w sobie

- wyznała podczas transmisji "Toplespodcastu". Wiele mówi się o tym, że relacja wioślarki z Janją Lesar wymknęła się spod kontroli, a czym świadczyć mają m.in. namiętne zdjęcia zrobione na imprezie po finale programu "Taniec z Gwiazdami". Nie wiemy, co łączy obie panie, ale na pewno związek Katarzyny Zillmann i Julii Walczak to już przeszłość. W naszej galerii prezentujemy gorące zdjecia obu sportsmenek, z czasów, gdy były razem.

