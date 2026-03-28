Nie jedź do tego kraju! Najwyższy poziom zagrożenia!

MSZ ostrzega przed wyjazdami na Kubę

Sytuacja na Kubie staje się coraz bardziej dramatyczna, co skłoniło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do podjęcia bezprecedensowej decyzji. W komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, MSZ podniosło ostrzeżenie dla podróżujących na Kubę do poziomu czwartego. To najwyższy stopień zagrożenia, który oznacza, że resort odradza wszelkie podróże na wyspę. Powodem jest pogłębiający się kryzys energetyczny oraz paliwowy, który znacząco utrudnia możliwość udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych. Dodatkowo, ograniczenia w komunikacji lotniczej do Europy oraz ryzyko niepokojów społecznych sprawiają, że pobyt na Kubie może być niebezpieczny.

Warto przypomnieć, że jeszcze w połowie lutego br. resort podniósł ostrzeżenie dla podróżujących na Kubę do poziomu trzeciego, odradzając podróże, które nie są konieczne. Obecna zmiana świadczy o gwałtownym pogorszeniu się sytuacji. Według danych MSZ, na Kubie przebywa obecnie około 200 Polaków. Ambasada RP w Hawanie monitoruje sytuację i będzie na bieżąco informować o istotnych zmianach dotyczących operacji lotniczych w mediach społecznościowych placówki.

Kuba na skraju katastrofy: Kryzys paliwowy i huragan Melissa

Kuba boryka się z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, który ma wiele przyczyn. Jednym z głównych czynników jest wprowadzone przez USA embargo na import ropy z Wenezueli. Waszyngton zagroził również innym potencjalnym dostawcom surowca, co skutecznie odcięło wyspę od kluczowych źródeł energii. Brak paliwa paraliżuje transport, utrudnia dostawy podstawowych produktów i znacząco wpływa na codzienne życie mieszkańców.

Dodatkowo, wyspa wciąż zmaga się ze skutkami niszczycielskiego huraganu Melissa, który nawiedził ją na przełomie października i listopada 2025 roku. Kataklizm spowodował ogromne zniszczenia infrastruktury, co jeszcze bardziej pogłębia trudności gospodarcze i społeczne. Brak energii i paliwa utrudnia odbudowę i powrót do normalności, a to z kolei może prowadzić do wzrostu niezadowolenia społecznego i niepokojów.

Co dalej z turystyką na Kubie? Polacy w obliczu zagrożenia

Kuba od lat była popularnym kierunkiem turystycznym, przyciągającym podróżników z całego świata swoim egzotycznym klimatem, pięknymi plażami i unikalną kulturą. Jednak obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania przyszłość turystyki na wyspie. Ostrzeżenie MSZ jest jasnym sygnałem, że podróżowanie na Kubę wiąże się obecnie z poważnym ryzykiem. Polacy przebywający na wyspie powinni śledzić komunikaty Ambasady RP i rozważyć wcześniejszy powrót do kraju, jeśli to możliwe.

Decyzja MSZ jest przestrogą dla wszystkich, którzy lekceważą ostrzeżenia dotyczące podróży. W obliczu kryzysu paliwowego i zagrożeń społecznych, wakacje w raju mogą szybko zamienić się w koszmar. Należy pamiętać, że w takich sytuacjach możliwość udzielenia pomocy konsularnej jest ograniczona, a podróżni muszą liczyć się z trudnościami w powrocie do kraju.

Nieoczywiste atrakcje turystyczne. Wiedziałeś o ich istnieniu? Pytanie 1 z 12 Ta oryginalna rzeźba przedstawiająca Jana Pawła II znajduje się na dworcu autobusowym: w Wadowicach w Rzymie w Buenos Aires Następne pytanie