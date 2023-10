Nie zgadniesz, co chce robić Meghan Markle! Jest mowa o szaleństwie!

Meghan Markle niespodziewanie całkowicie zmieni swoje życie i kierunek kariery? Szokujące plotki z rodziny królewskiej

Meghan Markle i książę Harry mieszkają w Stanach Zjednoczonych już trzy lata. Nadal są zdecydowanie częściej krytykowani niż chwaleni, a ich kariery wydają się stać z miejscu. Umowa ze Spotify została zerwana, a nieoficjalne pogłoski o braku pomysłu na siebie i niedostatkach profesjonalizmu na pewno nie pomogły książęcej parze w podboju Los Angeles. Czy teraz się to zmieni? Daily Mail i New York Post twierdzą, że ambicje żony księcia Harry'ego sięgają znacznie dalej, niż mogłoby przypuszczać wielu obserwatorów królewskiego życia. Meghan Markle zaczyna zupełnie nową karierę, która zupełnie nie będzie związana z brytyjską rodziną królewską ani z Hollywood?! O co chodzi? Podobno Meghan Markle ma chrapkę na... miejsce w amerykańskim Senacie. Pojawiła się rzadka okazja do objęcia tego miejsca.

"W obliczu szaleństwa, jakim jest obecnie amerykańska polityka, nie jest to niemożliwe”

Mianowicie zmarła jedna z członkiń Senatu, 90-letnia Dianne Feinstein. Ktoś musi wejść na jej miejsce, a nazwisko Meghan Markle krąży na giełdzie kandydatów... „Meghan zdecydowanie nie ma szans, ale w obliczu szaleństwa, jakim jest obecnie amerykańska polityka, nie jest to niemożliwe” – powiedział Daily Mail główny darczyńca Demokratów z gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma. „Działały się bardziej szalone rzeczy” - dodał. O wiele wieksze szanse mają według tego źródła Oprah Winfrey lub ktoś z klanu Kennedych. Sam Gavin Newsom powiedział wcześniej, że chciałby mianować czarnoskórą kobietę do Senatu, gdyby Dianne Feinstein odeszła. Oprah Winfrey odmówiła w wywiadzie dla "Los Angeles Times" objęcia stanowiska w Senacie. Może w tej sytuacji Meghan Markle ma jednak szanse w polityce?

