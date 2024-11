Nie zgadniesz, co zrobiła Ursula von der Leyen w samolocie! Wszystko wyszło na jaw

Niespodziewana decyzja Ursuli von der Leyen w samolocie. Przypomniała wszystkim, jakie ma wykształcenie

Zaskakujące doniesienia szwajcarskich i niemieckich mediów. Okazało się, że niedawno doszło do pewnej dramatycznej sytuacji w przestworzach i kto wie, jak to wszystko mogłoby się skończyć, gdyby nie niespodziewana akcja... Ursuli von der Leyen. Co się stało? Jak pisze niemiecki dziennik "Bild", niecodzienna sytuacja miała miejsce, kiedy maszyna linii Swiss Air leciała z Zurychu w Szwajcarii do Brukseli. Na pokładzie samolotu była między innymi przewodnicząca Komisji Europejskiej. W pewnym momencie jeden z pasażerów zasłabł. Jak to zazwyczaj bywa w takiej sytuacji, załoga samolotu zaczęła dopytywać, czy na pokładzie maszyny jest lekarz lub ktoś, kto ma innego rodzaju medyczne wykształcenie. Wtedy zgłosiła się właśnie Ursula von der Leyen.

"Osobą udzielającą pierwszej pomocy była przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen"

Nie wszyscy pamiętają, jakie wykształcenie ma pani polityk z Belgii. Studiowała medycynę w Hanowerze i uzyskała tytuł doktora. Okazało się, że choć dziś nie pracuje w zawodzie, niektóre umiejętności posiada do dziś i potrafi to wykorzystać. "Zgłosiła się jedna z pasażerek, która udzielała pierwszej pomocy, dopóki samolot nie wylądował bezpiecznie w Brukseli" - pisze "Bild". Jak dodaje, po wylądowaniu po chorego pasażera podjechał czarny mercedes. "Nie w nagrodę za jej wspaniałą akcję ratunkową, ale dlatego, że osobą udzielającą pierwszej pomocy była przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen". Pacjent w Brukseli został przejęty przez personel medyczny i trafił do szpitala.

It's emerged European Commission President Ursula von der Leyen offered her services as a trained medical doctor when a passenger became unwell during a flight to Brussels.The Commission's spokesperson had this to say on the incident👇 pic.twitter.com/BWkaYHLYFk— DW Europe (@dw_europe) November 21, 2024

