Nie zgadniesz, czego słucha król Karol! Bob Marley to tylko początek

Król Karol III poszedł w ślady Meghan Markle i robi własny podcast! To nie żart - szacowny brytyjski monarcha zaczął współpracować z Apple Music i zadebiutował jako autor własnego podcastu Apple of Music pod nazwą "The King's Music Room". Meghan Markle miała podcast "Archetypes" na Spotify, ale projekt szybko upadł. Jej teść zrobi większą karierę w sieci? Jedno jest pewne - król Karol III okazał się bardziej wyluzowany, niż wielu mogłoby przypuszczać. Na swoją listę przebojów wybrał 17 ulubionych piosenek z krajów brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Trudno zgadnąć, czego słucha król Karol! Na liście znalazła się m.in. piosenka 'Could You Be Loved' Boba Marleya. Jamajka, z której pochodził Marley należy właśnie do Wspólnoty Narodów (Commonwealth). "Pamiętam, gdy przyjechał do Londynu, by wystąpić, gdy byłem dużo młodszy, i spotkałem go na jakimś wydarzeniu. Oczywiście, że miał tę cudowną, zaraźliwą energię, ale także głęboką szczerość i głębokie zainteresowanie swoją społecznością. Zawsze przypominam sobie jego słowa „Ludzie mają głos w sobie”. Dał światu ten głos w sposób, którego nikt, kto go usłyszał, nie może zapomnieć" - powiedział monarcha o Marleyu.

"Chciałem się z wami podzielić tą kolekcją – to piosenki, które dały mi radość"

Król Karol III lubi też... Kylie Minogue. Na liście umieścił piosenkę australijskiej wokalistki "Loco-Motion". "To muzyka do tańca… ma tę zaraźliwą energię, która sprawia, że, moim zdaniem, niezwykle trudno jest usiedzieć w miejscu!". Czemu król w ogóle zdecydował się na tak nietypowe zajęcie? Oto jego słowa: "Przez całe życie muzyka znaczyła dla mnie bardzo wiele. Wiem, że tak jest również w przypadku wielu innych osób. Ma ona niezwykłą zdolność wywoływania radosnych wspomnień, które powracają z najgłębszych zakamarków naszej pamięci; pocieszania nas w chwilach smutku; i zabierania nas w odległe miejsca. Ale być może przede wszystkim może podnieść nas na duchu w znacznym stopniu; tym bardziej, gdy jednoczy nas w świętowaniu. Innymi słowy, przynosi nam radość. Więc właśnie dlatego chciałem się z wami podzielić tą kolekcją – to piosenki, które dały mi radość”.

Bob Marley & The Wailers — 'Could You Be Loved' Millie Small — 'My Boy Lollipop' Kylie Minogue — 'The Loco-Motion' Al Bowlly — 'The Very Thought of You' Grace Jones — 'La Vie En Rose' RAYE — 'Love Me Again' Daddy Lumba — 'Mpempem Do Me' Davido — 'KANTE' (feat. Fave) Miriam Makeba — 'The Click Song' Jools Holland & Ruby Turner — 'My Country Man' Anoushka Shankar — 'Indian Summer' Siti Nurhaliza — 'Anta Permana' Dame Kiri Te Kanawa — 'E Te Iwi E (Call to the People)' Michael Bublé — 'Haven't Met You Yet' Arrow — 'Hot Hot Hot' BONUS NON COMMONWEALTH TRACK — 'Crazy in Love' (feat. Jay-Z) BONUS NON COMMONWEALTH TRACK — Diana Ross — 'Upside Down'

