Nie zgadniesz, czyim kuzynem jest papież Leon XIV! Szokujące odkrycie

Analiza "The New York Times"

"The New York Times: Zaskakujące drzewo genealogiczne papieża Leona XIV. Wśród dalekich krewnych... m.in. Madonna

Ciekawy pomysł dziennikarzy "The New York Times". Zadali sobie trud sporządzenia drzewa genealogicznego papieża Leona XIV. Przy pomocy American Ancestors i Cuban Genealogy Club of Miami zbadano jego przodków do 500 pokoleń wstecz. Okazało się, że Ojciec Święty ma bardzo, ale to bardzo znanych krewnych. Są wśród nich gwiazdy showbiznesu i politycy! Francja, Włochy, Hiszpania, Kanada, Kuba, Nowy Orlean – korzenie papieża Leona XIV oplatają kawał świata. Przez jednego z przodków z Quebecu – Louisa Bouchera de Grandpré – papież jest spokrewniony z Justinem Trudeau, Hillary Clinton, pisarzem pokolenia beatników Jackiem Kerouakiem, Justinem Bieberem, a nawet... Madonną. Na liście są też Angelina Jolie i Hillary Clinton!

Czarnoskórzy przodkowie Leona XIV z Nowego Orleanu. Jedni byli niewolnikami, inni ich właścicielami

Niektórzy przodkowie papieża Leona XIV mieszkali w Nowym Orleanie i byli czarnoskórzy - jedni to niewolnicy, inni... ich właściciele. Marie Jeanne – jego czwarta prababka – była niegdyś zniewoloną „mulatką”, którą jej partner, biały plantator François Lemelle, uwolnił, zapisał jej spadek i dzieci. Przez lata dorobiła się ponad 1000 akrów ziemi i posiadała 20 niewolników. W sumie co najmniej ośmioro przodków papieża – pochodzenia afroamerykańskiego – zniewalało razem ponad 40 osób.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

We Traced #PopeLeoXIV’s Ancestry Back 500 Years. Here’s What We Found. https://t.co/YUn9YtFANf— Thomas Reese, S.J. (@ThomasReeseSJ) June 12, 2025