Nie zgadniesz, co założył Leon XIV! Takiego papieża jeszcze nie było

Papież Leon XIV pokazał się publicznie w czapeczce z daszkiem. Jest fanem drużyny baseballowej Chicago White Sox

Papież Leon XIV zrobił coś jako pierwszy papież w dziejach? Założył... czapeczkę z daszkiem. Papież pojawił się w niej publicznie w środę, 11 czerwca, kiedy witał gości w Watykanie, w tym parę nowożeńców. Skąd taki wybór? Na czarnej czapce z daszkiem widniało logo drużyny baseballowej Chicago White Sox, której pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Leon XIV kibicował jako dziecko. Papież w czapce wywołał entuzjastyczne reakcje zwłaszcza wśród mieszkańców Chicago. "Nigdy nie założyłbym się, że wydarzy się coś takiego, jak PAPIEŻ W CZAPCE WHITE SOX” — napisała jedna z osób komentujących zdjęcia Ojca Świętego na platformie X.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

Pope Leo XIV is wearing a White Sox hat at the Vatican pic.twitter.com/otKQk2lHfJ— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 11, 2025

