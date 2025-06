Papież Leon XIV chce nowego Kościoła! „Razem odbudujemy wiarygodność"

Papież Leon XIV chce nowego rozdziału w życiu kościoła katolickiego. "Razem odbudujemy wiarygodność zranionego Kościoła"

Kiedy papieżem zostawał Franciszek, jego wyjątkowe obyczaje, zwłaszcza podkreślanie skromności i niechęci do pompy dawały nadzieję na nowy rozdział w życiu Kościoła. Jednak wypowiedzi poprzedniego Ojca Świętego na temat wojny na Ukrainie skutecznie zniechęciły do niego wielu. Relatywizował winę Rosji, mówiąc nawet, że to ogólna kondycja moralna ludzkości odpowiada za napaść na Ukrainę. A czy Leon XIV będzie prawdziwym autorytetem moralnym i przewodnikiem nie tylko dla wiernych? On sam powiedział podczas ostatniej homilii, że chce nowego rozdziału w życiu Kościoła. Obiecał to 31 maja w bazylice Świętego Piotra, gdy wyświęcił 11 nowych księży dla diecezji rzymskiej. „Razem odbudujemy wiarygodność zranionego Kościoła, posłanego do zranionej ludzkości" - mówił papież Leon XIV, odnosząc się z pewnością do licznych skandali związanych z wykorzystywaniem dzieci przez księży czy z finansami Watykanu.

"Nie chodzi o to, by być doskonałym, ale by być wiarygodnym"

"Bycie sługami Boga, Ludem Bożym, wiąże nas z Ziemią, nie ze światem idealnym, ale realnym" - podkreślił w homilii Leon XIV. "Tak jak Jezus, spotykacie osoby z krwi i kości, które Ojciec stawia na waszej drodze. Poświęcacie im siebie, nie oddzielając się od nich, nie izolując, nie czyniąc z otrzymanego daru swego rodzaju przywileju. Papież Franciszek wielokrotnie nas przed tym przestrzegał, ponieważ samowystarczalność gasi ogień misji. Nie chodzi o to, by być doskonałym, ale by być wiarygodnym" - mówił papież.

Leon XIV, kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został papieżem 8 maja

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Robert Prevost to urodzony w Chicago augustianin, doktor prawa kanonicznego. Od 2023 roku jest prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej. Przez wiele lat pracował w Peru, gdzie był m.in. prefektem w zakonnym seminarium w Trujillo. W latach 2001–2013 pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów, był wtedy dwukrotnie w Polsce. Sakrę biskupią przyjął w 2014 roku. 30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, wynosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa. 9 lipca Robert Prevost został przez papieża Franciszka wyniesiony do godności kardynała diakona, 6 lutego 2025 kardynała biskupa. Od października 2023 roku kardynał Prevost jest członkiem Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego oraz kilku dykasterii, m.in. ds. Ewangelizacji, Nauki Wiary, Kościołów Wschodnich, Duchowieństwa, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Kultury i Edukacji oraz Tekstów Prawnych. Po wyborze na papieża podkreślał, że będzie kontynuować dzieło papieża Franciszka.

