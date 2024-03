Nie zgadniesz, gdzie Rosjanie jeżdżą teraz na wakacje! Gorzej być nie może

Korea Północna nowym miejsce wakacyjnego wypoczynku Rosjan! Coraz więcej poddanych Władimira Putina wypoczywa w kraju Kim Dzong Una

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, zaczęło się nakładanie zachodnich sankcji na Rosję. Niemal cały świat potępił inwazję Władimira Putina i miało to konkretne skutki także dla zwykłych obywateli Federacji Rosyjskiej. Pojawiły się zakazy wjazdu dla Rosjan do szeregu państw, w tym niewpuszczanie do Unii Europejskiej samochodów z rosyjskimi rejestracjami. "Zgodnie z nowymi przepisami obywatele Federacji Rosyjskiej nie będą mogli wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez granicę zewnętrzną w celach gospodarczych, sportowych, turystycznych czy kulturalnych. Ograniczona została także możliwość wjazdu przez lotnicze i morskie przejścia graniczne" - głosi rozporządzenie opublikowane choćby na stronach naszego MSWiA we wrześniu 2022 roku. Sankcje, zakazy wjazdu, kłopoty z wizami, nieprzyjemności... po wybuchu wojny na Ukrainie rosyjscy turyści muszą naprawdę kombinować, ale żeby aż tak?!

Organizatorzy wycieczek dla Rosjan zachęcają, by "dowiedzieli się więcej o niesamowitej kulturze KRLD"

Jak pisze NK News, sposobem na kłopoty z podróżami zagranicznymi stają się dla Rosjan... wycieczki do Korei Północnej. Totalitarny kraj rządzony przez szalonego Kim Dzong Una co prawda morduje własnych obywateli za słuchanie niewłaściwych piosenek i za krzywe spojrzenie, ale na rosyjskich turystów wydających pieniądze w zamkniętych kurortach patrzy coraz bardziej życzliwym okiem. Według NK News Rosjanie najczęściej wybierają w Korei Północnej kurorty narciarskie, ale mogą też zdecydować się na zorganizowaną wycieczkę po partyjnych muzeach i mauzoleach, by "dowiedzieć się więcej o niesamowitej kulturze KRLD", jak pisze na swojej stronie agencja turystyczna organizująca wyprawy do matecznika Kim Dzong Una...

NEW: Another Russian tour group visits North Korea as it slowly opens to travelers https://t.co/LJrKUvjW4Y— NK NEWS (@nknewsorg) March 8, 2024

