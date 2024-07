Nie zgadniesz, jak ubrała się Jennifer Lopez na rower! Co się dzieje?!

Jennifer Lopez zaszokowała stylizacją w Hamptons. W takiej kreacji nikt jeszcze nie widział tej diwy

Jennifer Lopez od wielu lat uchodzi za prawdziwą diwę, która uwielbia pławić się w luksusach i nie wychodzi z domu bez bajecznie drogiej stylizacji. Chociaż w jednym ze swoich największych przebojów zapewniała, że mimo oszałamiającego sukcesu finansowego "nadal jest dawną Jenny z bloku i pamięta, skąd przyszła", w prawdziwym życiu niewiele na to wskazywało. Nie raz szalały też plotki o fochach i kaprysach J.Lo. Czyżby postanowiła ocieplić wizerunek? A może wobec życiowych dramatów nie ma już sił na perfekcję? W końcu wszystko wskazuje na to, że nie ma już nadziei na uratowanie jej małżeństwa z Benem Affleckiem, który według magazynu "People" zabrał resztę swoich rzeczy z luksusowej willi w Bel Air, już miesiące temu wyprowadził się z wartego ponad 60 milionów dolarów domu, w którym wił miłosne gniazdko z Jennifer Lopez i mieszka teraz w wynajętej rezydencji.

Jennifer Lopez miała na sobie brudne ogrodniczki zamiast kreacji za miliony. Nadal jest Jenny z bloku?

Jedno jest pewne - Jennifer Lopez zaszokowała wielu fanów zmianą w swoim wizerunku. Kiedy wybrała się na rower w Hamptons, trudno było ją rozpoznać. W takiej stylizacji jeszcze nikt nie widział zawsze perfekcyjnie wystylizowanej i odzianej w najdroższe fatałaszki diwy. Jennifer Lopez miała na sobie brudne ogrodniczki, tak jakby dopiero co kopała łopatą w błocie, malowała podwozie samochodu, sprzątała na stryszku lub co najmniej malowała płot. Wielu fanów w komentarzach wyraziło zachwyt skromną stylówką diwy, inni zauważali, że nadal ma obrączkę na palcu, tak jakby dawała Benowi Affleckowi znaki, chcąc ratować ich związek.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

