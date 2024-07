Pupa Jennifer Lopez zagrożona! Może zniknąć przez zawód miłosny

To ona zastąpi Bidena?! To nie Kamala Harris

To szok, jak wygląda teraz Jennifer Lopez. Piosenkarka nigdy nie była tak chuda. Legendarna pupa gwiazdy znika w oczach

Najpiękniejsza pupa świata to ta należąca do Jennifer Lopez - tak uważają miliony fanów latynoskiej gwiazdy na całym świecie. To właśnie naturalnie krągłe pośladki J.Lo są od dosłownie dziesięcioleci stawiane za wzorzec innym celebrytkom. Nic dziwnego, że J.Lo ubezpieczyła niegdyś własne pośladki na zawrotną kwotę 27 milionów dolarów. Teraz zza oceanu napływają do nas niepokojące wiadomości. Wszystko wskazuje na to, że legendarna pupa Jennifer Lopez może zniknąć i już nigdy do nas nie wrócić. Piosenkarka znana z krągłości teraz chudnie w oczach. "Nigdy nie byłam tak szczupła, jak teraz" - przyznaje sama Jennifer Lopez, a fani w komentarzach szaleją z niepokoju.

Wszystko wskazuje na to, że to kłopoty w małżeństwie z Benem Affleckiem wywołały stres, a on chudnięcie J.Lo

Co się dzieje?! Wszystko wskazuje na to, że to kłopoty w małżeństwie z Benem Affleckiem wywołały stres, a on chudnięcie. "Wygląda bardzo chudo" - piszą kolejne osoby pod reklamą kosmetyków, którą piosenkarka pokazała w sieci. Inni bez ogródek zauważają, że pupa Lopez po prostu znika! Czy to przez Afflecka? Cóż, wszystko wskazuje na to, że nie ma już nadziei na uratowanie małżeństwa Jennifer Lopez i aktora. Ben Affleck według magazynu "People" zabrał resztę swoich rzeczy z luksusowej willi w Bel Air, już miesiące temu wyprowadził się z wartego ponad 60 milionów dolarów domu, w którym wił miłosne gniazdko z Jennifer Lopez i mieszka teraz w wynajętej rezydencji.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Jennifer Lopez, 54, shows off VERY slim physique as she touts her JLo Beauty line - amid claims Ben Affleck marriage has been 'over for months' https://t.co/jzRvvSi6E5 pic.twitter.com/nRdyBR9FvY— 🕯️visionrz (@Iamvisionrz) July 3, 2024

