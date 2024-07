To już KONIEC małżeństwa Jennifer Lopez! "Ben Affleck zabrał swoje rzeczy"

"People": Ben Affleck zabrał swoje rzeczy z willi, którą dzielił z żoną Jennifer Lopez. To już absolutny koniec ich małżeństwa?!

Miała być jedna z najbardziej romantycznych historii miłosnych we współczesnym Hollywood, a jest wielki dramat! Wszystko wskazuje na to, że nie ma już nadziei na uratowanie małżeństwa Jennifer Lopez i Bena Afflecka! Aktor według magazynu "People" zabrał resztę swoich rzeczy z luksusowej willi w Bel Air, dzielnicy Los Angeles zamieszkałej przez sławnych i bogatych. Już miesiące temu wyprowadził się z wartego ponad 60 milionów dolarów domu, w którym wił miłosne gniazdko z Jennifer Lopez i mieszka teraz w wynajętym domu, za który płaci aż 100 tysięcy dolarów miesięcznie. Paparazzi raz po raz przyłapują go na spotkaniach z byłą żoną Jennifer Garner. Byli małżeństwem w latach 2005-2018. Możliwe, że chodzi tylko o widzenie się z dziećmi - aktor i Garner mają ich troje, to Violet (18 l.), Serafina (15 l.) i Samuel (12 l.), niektórzy jednak węszą w tym wszystkim drugie dno. Ale twarz aktora nie wskazuje na radość i nowe zakochanie. Jest wiecznie smutny i znudzony, tak jakby ani miliony dolarów, ani zakupy nie dawały mu szczęścia.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Ślub, historia miłości, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas. Dla J Lo to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W zeszłym roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem po tym, jak pojawiły się pogłoski o tym, że zdradzał ją z gwiazdką reality show "Southern Charm".

Sonda Lubisz styl Jennifer Lopez? tak nie

Ben Affleck is pensive while leaving his office after 'moving his things out' of $60M mansion he shared with Jennifer Lopez as she smiles in new video https://t.co/v4jWxncMgw pic.twitter.com/wuf2Iiko6g— Daily Mail US (@DailyMail) June 28, 2024

Czy masz obok siebie wampira energetycznego? Zrób ten quiz obowiązkowo! Pytanie 1 z 10 Czy po spotkaniu z tą osobą masz niejasne poczucie winy, niepokoju, nawet jeśli nic się nie stało? Tak, to zastanawiające Czasami tak Nie, to nie objawia się w ten sposób Dalej