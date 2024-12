Nie zgadniesz, kim miała zostać Angelina Jolie! Potwierdziła wszystko

Angelina Jolie została przeszkolona na mistrza ceremonii pogrzebowych. "Nie boję się śmierci"

Angelina Jolie to jedna z najsłynniejszych gwiazd filmowych świata, ale zanim zarobiła 120 milionów dolarów i dostała Oscara, jak wszystkie gwiazdy stawiała pierwsze kroki w świecie showbiznesu i nie miała pewności, czy jej kariera rozkwitnie. Właśnie wtedy przeszła pewne szkolenie zawodowe, które miało w przyszłości zapewnić jej pracę bez względu na showbiznesowe koleje losu. Jaki zdobyła zawód? Nie, bynajmniej nie chodzi o modeling ani reżyserię, tylko o coś z kompletnie innej beczki. Angelina Jolie wyjawiła to w najnowszym wywiadzie. Niektórzy będą w szoku! Prowadzący "The Tonight Show With Jimmy Fallon" zaczął nieśmiało mówić na ten temat, kiedy Angelina była jego gościem. „Jesteś niesamowitą aktorką, ale widziałem coś w Internecie. Zastanawiałem się, czy mógłbym cię zapytać, czy te plotki o innych zawodach, które mogłaś wykonywać, są prawdziwe. Przede wszystkim, czy to prawda, że ​​przed aktorstwem przechodziłaś szkolenia, aby zostać pracownikiem zakładu pogrzebowego?”. "Tak" - odpowiedziała po prostu Angelina. Jak wyjaśniła, postanowiła zostać mistrzem ceremonii pogrzebowej po śmierci dziadka. Uznała wtedy, że pogrzeby powinny wyglądać inaczej. „Mój dziadek zmarł i pamiętam, że pomyślałam, że tak nie powinno być. To powinno być świętowanie życia. A ponieważ nie boję się śmierci i czułam się z nią komfortowo, pomyślałam: „To byłaby świetna ścieżka kariery dla mnie... Mogłabym sprawić, żeby było lepiej. Mogłabym coś tu zrobić”". „Potrzebujemy więcej takich ludzi” - odrzekł Jimmy Fallon, a Jolie dodała: „To teraz moja kariera zapasowa”. Dodajmy, że w USA mistrz ceremonii pogrzebowych może zajmować się nie tylko przemawianiem i reżyserią uroczystości, ale i balsamowaniem zwłok.

Angelina Jolie i Brad Pitt. Historia miłości i rozstania

Angelina Jolie przez kilkanaście lat była w związku z Bradem Pittem, z którym ma szóstkę dzieci, wzięła z nim ślub w 2014 roku. Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się osiem lat temu. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci zajmujący się rozwodami gwiazd w "Daily Mail", Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi, teraz jednak plotki głoszą, że nie ma z nimi kontaktu. Jego biologiczna córka Shiloh zmieniła nawet nazwisko z "Jolie-Pitt" na samo "Jolie".