Angelina Jolie znalazła miłość! Młodszy raper zawrócił jej w głowie

Minęło już osiem lat, odkąd Angelina Jolie złożyła pozew rozwodowy, kończąc burzliwy związek z Bradem Pittem. Od tamtej pory jakoś nie było zbyt wiele słychać o miłości w życiu sławnej aktorki. Podczas gdy Brad Pitt rzucił się w wir romansów, spotykając się choćby z Emily Ratajkowski, a potem znalazł bezpieczną przystań u boku bizneswoman Ines de Ramon, jego była żona miała mniej szczęścia. Chyba, że jakimś cudem udawało jej się chować przed paparazzi. Teraz pojawiły się jednak nietypowe plotki właśnie o romansie Angeliny! Magazyn "In Touch" przekonuje, że Angelina w sekrecie spotyka się z młodszym raperem i "aktywistą politycznym"! To Akala (40 l.), czyli Kingslee James McLean Daley, brat znanej raperki Ms. Dynamite. Angelina i Akala byli widziani, jak razem opuszczali hotel w Wenecji podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego. Jak zdradza "znajomy pary", raper i aktorka spotykają się, ale choć to jeszcze nic poważnego, to 40-latek ujął Angelinę tym, że odnalazł wspólny język z jej dziećmi. „Myślę, że dużą częścią jej pociągu do Akala, poza aspektem fizycznym, jest obserwowanie, jak wchodzi w interakcje z jej dziećmi, ponieważ jest to dla niej bardzo ważne” — powiedział informator. „Łączy ich zainteresowanie aktywizmem, wspólna pasja do podróży i odkrywania różnych kultur. Od dawna nie czuła takiego rodzaju przyciągania” — dodał tajemniczy plotkarz.

Angelina Jolie i Brad Pitt. Historia miłości i rozstania

Angelina Jolie przez kilkanaście lat była w związku z Bradem Pittem, z którym ma szóstkę dzieci, wzięła z nim ślub w 2014 roku. Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się siedem lat temu. Aktorka złożyła pozew rozwodowy w 2016 roku po dwóch latach małżeństwa i dwunastu latach, które minęły, odkąd poznała Pitta na planie filmu "Pan i pani Smith". Aktorka chciała wyłącznej opieki nad sześciorgiem dzieci, które ma z Bradem Pittem, on chciał równych praw. Jak szacowali adwokaci zajmujący się rozwodami gwiazd w "Daily Mail", Brad i Angelina wydali po milion dolarów na prawników. Ostatecznie Brad wywalczył równy podział opieki nad dziećmi

Akala dating Angelina Jolie was not on my 2024 bingo card 🤣 pic.twitter.com/LR0a6NrbxP— TMC Music Connoisseur 🇯🇲 WATCH S2TIMES 🤩 (@MusicConnoisseu) August 29, 2024

