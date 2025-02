Nie zgadniesz, kto narysował ten portret księżnej Kate! Trudno uwierzyć

Księżna Kate pokazała swój piękny portret. Okazuje się, że wykonał go ktoś z rodziny królewskiej

Księżna Kate po walce z rakiem i po fali kosmicznych plotek na temat swojego zniknięcia wróciła już do swojego zwyczajnego życia. Ogłosiła, że lekarze uznali ją za wyleczoną i ponownie pojawia się na różnych spotkaniach, wyglądając elegancko i promiennie. Wiele czasu poświęca też rodzinie. Teraz uchyliła w tej kwestii rąbka tajemnicy! Okazuje się, że pewna znana osoba należąca do ścisłego kręgu royalsów ma wyraźny talent artystyczny. Wszystko ujawniła księżna Kate, pokazując w mediach społecznościowych rysunki wykonane podczas rodzinnych spotkań. Jedna osoba wyraźnie ma do tego dryg! Rysunki księżniczki Charlotte (10 l.) i księcia Louise'a (7 l.) to jeszcze dziecięce malowanki, a wykonany przez samą Kate portret George'a zdradza pewne umiejętności plastyczne. Chyba szczególnie odziedziczył je książę George! 12-letni najstarszy syn księżnej Kate i księcia Williama wykonał naprawdę ciekawy, czarno-biały portret siedzącej w fotelu matki. Ciekawe, czy postanowi porzucić tron i wybrać karierę malarza, zamiast króla?

Księżna Kate zniknęła na pół roku, wywołując falę plotek. Rodzina królewska podała, że żona księcia Williama walczy z ciężką chorobą

Księżna Kate od Bożego Narodzenia 2023 roku przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W międzyczasie podano, że przeszła "operację brzucha". W marcu Kate ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... Sytuacji nie polepszały rzeczywiście dziwne zdjęcia, które rodzina królewska publikowała w mediach społecznościowych. Czołowe agencje wycofały jedno z nich, mówiąc wprost, że było fotomontażem. Kate pokazano też na filmie kręcony z ukrycia u boku Williama podczas zakupów. To sobowtór, a nie księżna - głosiły wówczas internetowe teorie. Przełom nastąpił 15 czerwca, kiedy niespodziewanie księżna Kate pokazała się publicznie i to razem z całą trójką swoich dzieci. Podczas parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Potem widzieliśmy ją jeszcze wiele razy, Kate ogłosiła też, za zakończyła prewencyjną chemioterapię.

Drawing portraits with children can provide a moment of connection as you spend time looking at and focusing on one another, as well as being creative and – most importantly – having lots of fun together!🖌: Prince Louis, Princess Charlotte, Prince George and The Princess of… pic.twitter.com/lvbQXkgDdz— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) February 17, 2025

