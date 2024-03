Nie żyje Iris Apfel. Ikona mody i stylu miała 102 lat

Iris Apfel urodziła się 29 sierpnia 1921 roku w Nowym Roku. Pochodziła z rodziny rosyjskich Żydów, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. Ukończyła historię sztuki na uniwersytecie w Nowym Jorku oraz projektowanie w Wisconsin. W 1948 roku poślubiła starszego o 7 lat Carla Apfela, w którym dwa lata później założyła firmę Old World Weavers. Spółkę prowadzili wspólnie, aż do przejścia na emeryturę w 1992 roku. Z Carlem żyła aż do jego śmierci w 2015 roku.

Nie żyje Iris Apfel – ikona mody i „geriatryczna gwiazdeczka”

Była projektantką wnętrz Białego Domu dla dziewięciu kolejnych amerykańskich prezydentów: Harry’ego Trumana, Dwighta Eisenhowera, Richarda Nixona, Johna F. Kennedy’ego, Lyndona Bainesa Johnsona, Jamesa Cartera, Ronalda Reagana i Billa Clintona.

W 2014 roku nakręcono o niej film dokumentalny w reżyserii Alberta Mayslesa, który swoją premierę miał na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku. W wywiadzie dla BBC Newsnight w 2015 roku powiedziała, że moda powinna być zabawą i szansą na kreatywność.

W 2018 roku firma Mattel stworzyła lalkę Barbie na podobieństwo Iris Apfel. W ten sposób Apfel stała się najstarszą osobą, której wizerunek został wykorzystany na lalkach tej firmy, a w 2022 roku zaprojektowała kolekcję ubrań dla sieci odzieżowej H&M.

Moda dla przyszłej mamy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.