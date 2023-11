Zmusił ją do seksu z psem, bo go zdradziła! 45-latek filmował wszystko

Informację o śmierci Maryanne Trump Barry przekazał w poniedziałek (13 listopada) "New York Times" i powołał się na dwa źródła. Reuters dodał, że najstarsza siostra Donalda Trumpa zmarła w swoim domu na Manhattanie. Ciało znaleziono wczesnym rankiem w poniedziałek.

Maryanne Trump Barry została mianowana w 1983 r. przez ówczesnego prezydenta Ronalda Reagana na sędziego Sądu Okręgowego w New Jersey. Później z mianowania Billa Clintona została sędzią federalnego sądu apelacyjnego. Na emeryturę przeszła w 2019 roku.Jak podał "New York Times", Donald Trump liczył się ze zdaniem Maryanne. W ostatnim roku prezydentury Trumpa, ich relacje pogorszyły się. Stało się to po tym, gdy siostrzenica prezydenta Mary L. Trump, promując wspomnienia o rodzinie, opublikowała nagranie, na którym Maryanne Trump Barry wypowiada się krytycznie o swoim bracie.

