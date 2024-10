Nie żyje żona Kennedy'ego. Zabili go na jej oczach. Przyjaźniła się z Taylor Swift

Wzruszające decyzja księżnej Kate. To wyciska łzy z oczu

O co chodzi?

Zmarła Ethel Kennedy, 96-letnia wdowa po zamordowanym w 1968 roku Robercie Kennedym, byłym prokuratorze generalnym USA i kandydacie na prezydenta. Jak przypomina "New York Times", w sondażu Gallupa uznano ją za najbardziej podziwianą kobietę Ameryki. Jej mąż zginął na jej oczach - został trzykrotnie postrzelony w głowę. Ethel była wówczas w ciąży - spodziewała się ich jedenastego dziecka. O jej śmierci poinformował w serwisie X (dawny Twitter), jej wnuk, Joe Kennedy III, specjalny wysłannik USA do Irlandii Północnej.

Robert Kennedy był młodszym bratem zamordowanego w 1963 roku prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Jak przypomina PAP, w 1968 roku ubiegał się o nominację Demokratów w wyborach prezydenckich. Tuż po wygranych prawyborach w Kalifornii i wygłoszeniu przemowy w Los Angeles, gdy wychodził z hotelu Ambassador, został postrzelony w głowę. Ethel była u jego boku gdy jeszcze przytomny był w stanie powiedzieć parę słów. Zmarł dzień później w wieku 42 lat. Po śmierci męża Ethel Kennedy poświęciła się wychowaniu dzieci oraz upamiętnianiu jego politycznego dorobku i aspiracji. Ufundowała organizację non profit Robert F. Kennedy Human Rights, która broni praw człowieka na świecie i przyznaje co roku nagrody dziennikarzom i pisarzom.

Republikański senator Jacob K. Javits powiedział o niej, że "jest najwspanialszą z Kennedych - kobiet, jak i mężczyzn". "New York Times" przypomina historię, która wiele mówi o zmarłej. W Hickory Hill, posiadłości Kennedych w Wirginii Ethel zauważyła pewnego dnia padającego z głodu konia, przywiązanego nieopodal jej domu. Zabrała go, ale wycieńczony koń zmarł po pięciu dniach. Jego właściciel pozwał ją do sądu i zażądał 30 tys. dol. za padłe zwierzę. W sądzie Ethel powiedziała, że zagłodzony koń był "najsmutniejszym widokiem w jej życiu". Sprawę oddalono.

"New York Times" przypomina, że promując misję fundacji imienia jej męża, Ethel Kennedy podróżowała "od Albanii przez Haiti po Namibię". Była już po osiemdziesiątce, gdy brała udział w marszach i demonstracjach na rzecz kontroli broni czy praw pracowniczych. "Jako pani w podeszłym wieku nawiązała nieoczekiwaną przyjaźń z supergwiazdą pop Taylor Swift, której piosenka »Starlight« jest inspirowana pierwszym spotkaniem Ethel i Bobby'ego Kennedy'ego w 1945 roku; mieli wtedy 17 i 20 lat".

