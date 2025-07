Niedźwiedź zabił motocyklistę! Tragedia tuż przy trasie

Motocyklista zabity przez niedźwiedzia przy Drodze Transfogaraskiej w rumuńskich Karpatach

Tragiczny finał spotkania z niedźwiedziem w Rumunii! Kraj ten słynie z dużej populacji niedźwiedzi. W internecie bez problemu można znaleźć zdjęcia i filmy pokazujące, jak te drapieżniki wchodzą na szosę i spacerują, patrząc na kierowców. Służby leśne rozstawiają znaki i tablice informacyjne, na których przypominają o zakazie zbliżania się do niedźwiedzi i dokarmiania ich, ale wielu ulega pokusie zatrzymywania się i robienia zdjęć. Jak było w przypadku mężczyzny, który zginął po spotkaniu z drapieżnikiem w Rumunii? Brak dokładnych doniesień na ten temat. Jedno jest pewne - motocyklista został zaatakowany przy słynnej Drodze Transfogaraskiej, czyli malowniczej drodze krajowej DN7C w Rumunii, przebiegającej przez środkową część kraju i liczącej około 150 kilometrów długości. Przebiega ona także przez dzikie, górskie tereny, gdzie niedźwiedzi zdecydowanie nie brakuje. Jak podaje BBC, niedźwiedź pociągnął motocyklistę w dół stromego wąwozu o głębokości około 80 metrów. „Niestety, był już martwy, kiedy przybyliśmy” – powiedział BBC Ion Sanduloiu, szef ratowników w regionie Arges. „Obrażenia były niezwykle poważne. Mimo że miał na sobie kask i pełny sprzęt ochronny, to nie wystarczyło” - dodaje.

Romsilva, urząd w Rumunii zajmujący się nadzorem nad lasami, wydał w związku z tragedią komunikat, w którym przypomina o zasadach zachowania się w miejscach, gdzie możliwe jest spotkanie z niedźwiedziem.

"NIE karmić niedźwiedzi; NIE wchodzić z nimi w interakcje; NIE robić zdjęć ani nie podchodzić"

„Teren łowiecki Arefu nr 5, na którym doszło do incydentu, jest zarządzany przez Dyrekcję Leśną Arges i według oficjalnej oceny przeprowadzonej tej wiosny, ma populację 112 niedźwiedzi, podczas gdy optymalna liczba to 25 (...). Na obszarze Transfogaraskim Dyrekcja Leśna Arges zainstalowała ponad 20 znaków ostrzegawczych, w tym w języku angielskim, w zidentyfikowanych punktach ryzyka. Populacja niedźwiedzi jest stale monitorowana przez zarządców dzikiej przyrody. Po raz kolejny apelujemy o odpowiedzialność, aby uniknąć takich incydentów: NIE karmić niedźwiedzi; NIE wchodzić z nimi w interakcje; NIE robić im zdjęć ani nie podchodzić do nich; Niedźwiedzie to dzikie zwierzęta, ich miejsce jest w lesie!”

Romania és, de llarg, el país europeu dels óssos (Ursus arctos)! #Romania is the European country of #bears ...by far! At #Transfagarasan winding road (Videos and pic by Albert Vega) @Mammal_Society @romania pic.twitter.com/jIPDuQRJmY— Pere Alzina (@BeyondBCN) April 20, 2024

A motorcyclist was killed by a bear on Romania's Transfagarasan road Tuesday after stopping near a warning sign. The bear dragged the man down an 80-meter ravine. Authorities say he died from severe injuries despite wearing full gear. The bear has not been euthanized. (BBC) pic.twitter.com/XW8Mb9Y61F— NTC Feed (@NTC_Feed) July 4, 2025

