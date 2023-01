Niemieccy posłowie ujawniają, że są parą! Miłość w Bundestagu

MAMBY na rosyjskie rakiety. To byłoby solidne wzmocnienie obrony przeciwrakietowej

Co za potwór!

Dwaj posłowie wyznają sobie miłość! 34-latek i 38-latek z Bundestagu dokonali coming outu

"11 procent wszystkich par spotyka się i zakochuje w pracy. Czasami koledzy stają się przyjaciółmi. Przyjaźń stała się dla nas miłością. Jesteśmy szczęśliwi. #miłośćmiłość" - tak napisał na swoim koncie na Instagramie Sepp Müller (34 l.). Załączył zdjęcie z... kolegą z Bundestagu. Sepp Müller (34 l.) i Wolfgang Stefinger (38 l.) postanowili dokonać coming outu i wyjawić wyborcom, że są parą. Zakochani parlamentarzyści należą do dwóch różnych partii, jednak tworzących wspólny blok, więc nie jest to wcale mezalians. Sepp Müller od sześciu lat jest posłem CDU, czyli centroprawicowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej Niemiec. Z kolei Wolfgang Stefinger jest parlamentarzystą już od 10 lat jako poseł chadeckiej Unii Chrześcijańsko-Społecznej, czyli CSU działającej na terenie Bawarii.

Płyną gratulacje dla zakochanych posłów. Piszą również parlamentarzyści z innych ugrupowań

"Dwóch związkowych członków Bundestagu, Sepp Müller i Wolfgang Stefinger, publicznie wyznaje swoją wzajemną miłość i otrzymuje wiele gratulacji" - pisze niemiecki Stern. "Müller i Stefinger to pierwsza jawnie homoseksualna para w CDU i CSU. Tweety polubiono tysiące razy, a wśród wpisów znalazły się gratulacje od posłów, także tych z innych obozów politycznych" - piszą niemieccy dziennikarze. Co ciekawe, Muller posiada syna i podczas kampanii wyborczej publicznie mówił, że dla niego "tata, mama dziecko" to dla niego "reguła", jeśli chodzi o rodzinę, jednak podkreślał akceptację dla inności.

Sonda Czy związałbyś się z kimś o innych poglądach politycznych, niż twoje? Jasne, czemu nie To się nie uda W życiu! Uchowaj Boże!

🔴🔴 Dos diputados conservadores alemanes anuncian que han iniciado una relación sentimental: "La amistad se convirtió en amor para nosotros. Estamos felices"https://t.co/ApG5EWVevj https://t.co/rHRIlxw6fR— LGBTIQ+ (@LGTBNews) January 18, 2023

Quiz. Poznaj polityka po oczach! 5/10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Kto jest na zdjęciu? Andrzej Duda Szymon Hołownia Krzysztof Bosak Dalej