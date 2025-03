Niespodziewane żądania Rosji. Nie chodzi tylko o Ukrainę!

Amerykanie zapowiadają rozprawienie się z Huti w Jemenie. Rosja domaga się zaprzestania ataków na tę grupę

Ważą się dalsze losy wojny na Ukrainie, tymczasem zaognia się także sytuacja na Bliskim Wschodzie, a Rosja wysunęła w tej kwestii kolejne żądania. Chodzi o ataki USA na proirańskie bojówki Huti. Donald Trump zapowiedział zdecydowane rozliczenie się z grupą, która od półtora roku ostrzeliwuje statki na Morzu Czerwonym. Huti twierdzą, że walczą w ten sposób z Izraelem, ale w praktyce cierpią na tym także zwykłe jednostki handlowe. Groźnych incydentów było już pond sto, sytuacja wpływa niekorzystnie na ważny szlak handlowy. Jeszcze za czasów Joego Bidena pozycje rebeliantów były punktowo ostrzeliwane przez siły USA i Wielkiej Brytanii, ale problem pozostał, choć w styczniu, po rozejmie między Izraelem a Palestyńczykami, Huti zaprzestali ataków. Jednak na początku bieżącego miesiąca znów nimi zagrozili, kiedy dalsze negocjacje Izraela z Hamasem utknęły, a Izrael w ramach wywierania nacisku wstrzymał pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Reakcja USA była zdecydowana. "To była przytłaczająca odpowiedź, która wzięła na cel szereg przywódców Huti i wyeliminowała ich" - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio, a Donald Trump ogłosił w sobotę rozpoczęcie "potężnej i decydującej" operacji przeciwko Huti.

"Siergiej Ławrow podkreślił potrzebę natychmiastowego zaprzestania stosowania siły i potrzebę zaangażowania wszystkich stron w dialog polityczny"

Proirańska grupa zagroziła eskalacją i dalszymi atakami. Huti chwalili się w weekend ostrzałem lotniskowca USS Harry S. Truman, ale według Amerykanów wszystkie drony zestrzelono, zanim zbliżyły się do jednostki. Amerykańskie uderzenia nie podobają się Iranowi, wspierającemu Huti przeciwko Izraelowi. Teheran twierdzi, że w nalotach zginęli nie tylko bojówkarze, ale też cywile, w tym dzieci. Tymczasem w sprawę wtrąciła się Rosja i to w samym środku negocjacji z USA w sprawie wojny na Ukrainie. Decydująca rozmowa Trumpa z Putinem ma odbyć się już jutro, 18 marca, a tymczasem minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej zażądał, by Waszyngton przestał atakować Huti. Przypomnijmy, że Rosja czerpie istotny zysk z relacji z Iranem, stosując do ataków na Ukrainę irańskie drony Szahed. "Siergiej Ławrow podkreślił potrzebę natychmiastowego zaprzestania stosowania siły i potrzebę zaangażowania wszystkich stron w dialog polityczny w celu znalezienia rozwiązania, które zapobiegnie dalszemu rozlewowi krwi" – poinformowało ministerstwo po telefonicznej rozmowie Ławrowa z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Czekamy na dalsze doniesienia.

Autor:

Sonda Czy niepokoi cię zmiana nastawienia Stanów Zjednoczonych o Ukrainy? Tak Nie Trudno powiedzieć

Russia urges US to halt Yemen strikes, engage in dialogue https://t.co/Wj73E0VTof— The Times of Israel (@TimesofIsrael) March 16, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Pytania z muzyki i sportu wgniotą Cię w fotel! Pytanie 1 z 10 Donna Tartt w 2014 roku zdobyła za tę monumentalną powieść nagrodę Pulitzera. Jak się nazywała? "Szpak" "Szczygieł" "Słowik" Następne pytanie