Niewiarygodne, jak wygląda książę William! Całkowita zmiana wizerunku

Kate i William pogratulowali brytyjskim sportowcom występu na Olimpiadzie. Nowy look Williama skradł show

Życie księżnej Kate i księcia Williama oraz trójki ich dzieci intryguje miliony ludzi na całym świecie. Zwłaszcza w ostatnich miesiącach zainteresowanie nimi znacznie wzrosło za sprawą tajemniczego zniknięcia księżnej Kate. Żona księcia Williama przeszła tajemniczą operację brzucha, a potem zniknęła na całe miesiące. Potem dwukrotnie pokazała się publicznie - podczas uroczystości Trooping the Colour oraz na meczu tenisowym w Wimbledonie. Ale to nie uciszyło do końca plotek. Teraz znowu wszyscy mówią o księżnej Kate i księciu Williamie! Następcy brytyjskiego tronu pokazali się wszystkim na nowym filmie wrzuconym na ich oficjalne konto na Instagramie. Ich wygląd wywołał falę komentarzy!

Książę William zapuścił brodę. Wygląda lepiej czy gorzej?

Kate i William w swoim najnowszym filmie pogratulowali brytyjskim sportowcom biorącym udział w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. „Od nas wszystkich, oglądających w domu, gratulacje dla drużyny Wielkiej Brytanii!” - powiedziała w nagraniu Księżna Walii. „Gratulacje za wszystko, co osiągnęliście. Byliście dla nas wszystkich inspiracją” — dodał Książę Walii, ubrany w niebieską koszulkę polo ozdobioną olimpijskimi kółkami. Księżna Kate wygląda zdrowo i promiennie w bluzce w biało-czarne paski. Tym razem to książę William wzbudził więcej emocji! Bo okazało się, że całkowicie zmienił swój wizerunek. Takim go jeszcze nie widzieliśmy! Nie dość, że zamiast garnituru czy eleganckiej koszuli ma sportową bluzkę, to jeszcze na jego twarzy pojawił się zarost. Czy William z brodą wygląda lepiej czy gorzej? Zobacz zdjęcia i głosuj w naszej sondzie!

