Niewinny siedział 28 lat w więzieniu za zabójstwo! 50-latek wychodzi na wolność

Skazali niewinnego

Niesłusznie skazany za zabójstwo przesiedział w więzieniu 28 lat! Teraz Lamar Johnson jest już wolnym człowiekiem. Udało się udowodnić, że to nie on zastrzelił mężczyznę w 1994 roku. Do zbrodni przyznało się niedawno dwóch innych mężczyzn. Lamar Johnson płakał ze szczęścia na sali sądowej.