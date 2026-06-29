Niezwykły wyczyn księżnej Kate! Naprawdę to zrobiła

Księżna Kate zdobyła trzy najwyższe szczyty Wielkiej Brytanii w 24 godziny. Poruszające słowa o wyzwaniu i raku

Księżna Kate jeszcze niedawno zmagała się z nowotworem, ale teraz widać, że wróciła do pełni życia silniejsza! Przyszła królowa zaimponowała wszystkim - ukończyła National Three Peaks Challenge, jedno z najbardziej wymagających wyzwań górskich w Wielkiej Brytanii. W ciągu 24 godzin zdobyła Ben Nevis w Szkocji, Scafell Pike w Anglii oraz Snowdon (Yr Wyddfa) w Walii. - trzy najwyższe szczyty tych regionów. 44-letnia księżna rozpoczęła wyprawę w sobotni wieczór i zakończyła ją dobę później. Między górami była przewożona samochodem przez swój zespół. Na mecie czekali na nią książę William, dzieci – George, Charlotte i Louis – a także jej rodzice Michael i Carole Middleton oraz brat James.

"Droga podczas leczenia i po jego zakończeniu wymaga czegoś więcej niż samej medycyny"

Całą trasę pokonała samodzielnie, a podczas wspinaczki wspierali ją ratownicy górscy. Łącznie przeszła około 37 kilometrów i pokonała ponad 3 tysiące metrów przewyższenia. Księżna podkreśliła, że wyzwanie miało dla niej bardzo osobisty wymiar. Chciała nie tylko sprawdzić swoje możliwości, ale przede wszystkim zwrócić uwagę na to, z czym mierzą się osoby chore na raka. W opublikowanym przesłaniu napisała: „Każdego roku setki tysięcy ludzi w tym kraju słyszą słowa, których nikt nie chce usłyszeć. To początek drogi, która wystawia na próbę każdą część naszego życia – fizycznie, emocjonalnie, psychicznie i duchowo”. Dodała też, że choroba nie dotyka wyłącznie samego pacjenta. „Rak nie wpływa tylko na ciało. Zmienia sposób myślenia i odczuwania oraz głęboko wpływa na każdy aspekt życia. Wiem to z własnego doświadczenia i wiem, że droga podczas leczenia i po jego zakończeniu wymaga czegoś więcej niż samej medycyny”.

„Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być i że jestem wystarczająco silna, aby chodzić po tych górach”

Wyjaśniła, że właśnie dlatego zdecydowała się podjąć to wyzwanie. „Podjęłam National Three Peaks Challenge nie tylko jako próbę fizyczną, ale jako okazję do pokazania życia po diagnozie i do tego, by coś oddać innym.” Księżna chce zwrócić uwagę na znaczenie całościowego wsparcia pacjentów. Jej zdaniem leczenie powinno obejmować nie tylko terapię medyczną, ale także pomoc psychologiczną, rehabilitację, aktywność fizyczną i wsparcie emocjonalne. Jeszcze przed rozpoczęciem wyprawy nagrała krótkie przesłanie. Powiedziała w nim: „Jestem bardzo wdzięczna, że mogę tu być i że jestem wystarczająco silna, aby chodzić po tych górach”.

Dodała również: „Spotkałam wielu niezwykłych ludzi żyjących z rakiem i po leczeniu. Wiem z własnego doświadczenia, jak trudna jest ta droga. Chciałam wykorzystać tę okazję jako swój sposób na wsparcie tej wspaniałej pracy, która jest wykonywana w całym kraju”. Akcja ma wesprzeć Royal Marsden Cancer Charity – fundację szpitala, w którym Kate była leczona. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na rozwój opieki nad pacjentami onkologicznymi, badania oraz wsparcie osób wracających do zdrowia po zakończeniu leczenia. Na zakończenie swojego listu księżna zwróciła się bezpośrednio do wszystkich, którzy zmagają się z chorobą. „Razem możemy być obok każdego, kto przechodzi przez życie z rakiem, aby nikt nie czuł się niezauważony ani pozostawiony bez wsparcia. Proszę, pamiętajcie, że nie jesteście sami.” Według brytyjskich mediów Kate jest pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który ukończył National Three Peaks Challenge.

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