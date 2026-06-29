Influencerce z Europy grozi kara śmierci! Dubaj chce plutonu egzekucyjnego

Brytyjska tiktokerka Brooke George oskarżona o morderstwo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Beztroskie życie internetowej twórczyni dobiegło końca w wyjątkowo szokujący sposób podczas pobytu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 23-letnia Brooke George z brytyjskiego hrabstwa Kent została aresztowana i oskarżona o zabicie swojego chłopaka. Podejrzana przyznała się do śmiertelnego ugodzenia partnera ostrym narzędziem i od samego początku zasłania się koniecznością obrony własnej.

Według brytyjskich mediów 23-latka i jej 26-letni rodak poznali się w sieci. Mężczyzna na co dzień mieszkał w Dubaju. Sama oskarżona była już wcześniej na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zachwalała tamten okres jako najbardziej udany moment swojego życia.

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Organizacja Detained in Dubai staje w obronie Brooke George

Koszmarny incydent miał miejsce 22 czerwca i szybko zainteresował fundację Detained in Dubai zajmującą się ochroną prawną obcokrajowców w tym regionie. Przedstawiciele stowarzyszenia uważają, że zarzuty postawiono bez rzetelnego sprawdzenia wszystkich dowodów. Prawnicy żądają teraz wypuszczenia podejrzanej po wpłaceniu kaucji oraz natychmiastowego wznowienia obiektywnego śledztwa.

Eksperci z grupy Detained in Dubai opisują relację dwójki Brytyjczyków jako skrajnie patologiczną i opartą na przemocy domowej. Zgromadzone materiały mają dowodzić całkowitego podporządkowania kobiety i jej ogromnego strachu przed opuszczeniem oprawcy. 23-latka relacjonowała wcześniej odebranie jej paszportu przez 26-latka i odnalezienie w jego sprzęcie elektronicznym bardzo niepokojących filmów. Zatrzymana wspominała także o regularnym znęcaniu się fizycznym.

Władze na Bliskim Wschodzie w żaden sposób nie skomentowały tych doniesień. Rząd w Londynie zadeklarował pełną współpracę z arabskimi śledczymi i otoczenie bliskich 23-latki opieką konsularną.

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Aresztowana kobieta zyskała ogromną popularność w sieci i zgromadziła pokaźną społeczność wokół swoich kanałów. Jej profil na platformie TikTok śledzi około stu tysięcy użytkowników, a konto na Instagramie przyciągnęło kolejnych dziesięć tysięcy fanów. Dramatyczne wieści z Bliskiego Wschodu wywołały burzę w internecie i podzieliły obserwatorów. Znaczna grupa komentujących potępia zachowanie 23-latki, podczas gdy reszta prosi o wstrzymanie się z ocenami do czasu zakończenia śledztwa.

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