Horror w Kolumbii! Znana modelka znaleziona w walizce, podejrzany twierdzi, że oglądał mundial

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-29 11:53

Z Kolumbii docierają zatrważające informacje o śmierci znanej modelki. Natalia Angarita, 36-letnia gwiazda wybiegów w Bogocie, zginęła w swoim mieszkaniu, a jej ciało ukryto w walizce. Główny podejrzany zdążył opuścić kraj! Ostatecznie, schwytano go na lotnisku w Ekwadorze, tuż przed ucieczką do Europy.

Biała świeca z palącym się płomieniem na ciemnym tle, symbolizująca pamięć i zadumę. Ta grafika nawiązuje do tragicznej śmierci modelki Natalii Angarity, o której możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Pixabay.com

Zgodnie z informacjami śledczych, zbrodnia miała miejsce 18 czerwca. Natalia Angarita od lat budowała swoją pozycję w świecie mody, mieszkając w sercu Bogoty - kolumbijskiej stolicy. Pracownicy firmy sprzątającej dokonali makabrycznego odkrycia w jej wynajmowanym mieszkaniu – ciało 36-latki schowano w walizce. Służby błyskawicznie namierzyły podejrzanego, który zdołał wyjechać z Kolumbii, lecz jego próba ucieczki do Europy zakończyła się fiaskiem.

Morderstwo Natalii Angarity. Ciało modelki znaleziono w walizce

Kolumbijscy śledczy poinformowali, że 36-letnia modelka została zamordowana 18 czerwca w swoim apartamencie w Bogocie. Zwłoki Natalii Angarity, noszące ślady śmiertelnego pobicia, odkryto po czterech dniach. Morderca umieścił je w walizce, którą zostawił pod prysznicem. O makabrycznym znalezisku policję poinformowała ekipa sprzątająca apartamentowce w stolicy Kolumbii. Dzień wcześniej główny podejrzany opuścił terytorium tego kraju.

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Podejrzany o zabójstwo zatrzymany w Ekwadorze. Wcześniej skazano go za stalking

Głównym podejrzanym o zabójstwo Natalii Angarity jest 46-letni Brytyjczyk, Matthew Foster-Smith, były lekarz. Prokuratura w Bogocie zarzuca mu wtargnięcie do mieszkania modelki, brutalne pobicie ze skutkiem śmiertelnym, a następnie próbę zatarcia śladów. Monitoring zarejestrował podobno, jak Brytyjczyk wynosił z budynku pościel. 21 czerwca mężczyzna przekroczył granicę z Ekwadorem, planując ucieczkę z kontynentu, jednak funkcjonariusze aresztowali go na lotnisku w Quito, zanim poleciał do Europy. 

Były lekarz w wywiadzie dla "The Sun" stanowczo zaprzecza oskarżeniom. Twierdzi, że w czasie popełnienia zbrodni oglądał mundial 2026, a dokładnie mecz Anglia - Chorwacja, po czym poszedł na lody i wrócił do pubu na kolejne spotkanie. Kolumbijskie organy ścigania podały, że w 2020 roku w Wielkiej Brytanii skazano go na 18 miesięcy więzienia za nękanie byłej partnerki. Według magazynu "Metro", w 2024 roku ponownie usłyszał podobne zarzuty. Obecnie grozi mu do 60 lat pozbawienia wolności, ponieważ kolumbijskie prawo nie przewiduje kary śmierci (zniesionej w 1910 roku) ani dożywocia (od 1991 roku).

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