Brodka zaszokowała na nowych zdjęciach. Fani zwrócili uwagę na jeden szczegół. "Gratulacje i dużo zdrowia"

Brodka nieczęsto zwraca na siebie uwagę, chroni prywatność i odzywa się głównie w związku z nowymi muzycznymi projektami. Tym razem jednak było inaczej. Gwiazda opublikowała serię zdjęć, na których widać, że jej ciało uległo poważnym zmianom.

Nowe zdjęcia Brodki zelektryzowały fanów

Najnowsza sesja zdjęciowa Brodki powstała do jej wywiadu na temat regionu, w którynm się wychowała.

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Całkiem niedawno miałam okazję pogadać trochę o Żywiecczyźnie z @newonce do najnowszego numeru gazety poświęconej Śląsku, tak Żywiec leży w Woj. Śląskim. Przy okazji były fotki i dużo przebieranek. Dzięki za zaproszenie.

"Second baby on the way"

Fani Brodki nie mogli nie zareagować na to, co obaczyli. Gwiazda pokazała się w ciekawej sesji w którym mocno eksponowała brzuszek.

Second baby on the way. Gratulacje i dużo zdrowi Muti Gratulacje Ooooo

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Monika Brodka urodziła pierwsze dziecko na początku 2025 roku. Ojcem jest jej partner, operator filmowy Mikołaj Syguda. Para konsekwentnie unika medialnego rozgłosu. Kilka miesięcy przed narodzinami dziecka informowaliśmy o tym, że Monika jest ponownie zakochana. Nasi fotoreporterzy przyłapali ją na romantycznym obiedzie z ukochanym. Według doniesień, ich relacja zacieśniła się podczas pracy nad jednym z projektów w Chile.

Brodka nie potwierdza, ani nie zaprzecza

Czy radość fanów Brodki, którzy podejrzewają, że za zaokrąglonym brzuszkiem gwiazdy kryje się coś więcej na razie nie zyskała potwierdzenie. Artystka konsekwentnie milczy i zostawia przestrzeń na domysły.

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SE_Monika Brodka pokazała zdjęcie z dzieckiem. Taki widok to rzadkość!