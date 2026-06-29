Katarzyna Glinka zachwyca szczupłą figurą w bikini. Uciekła przed upałami na Hel!

Katarzyna Glinka uciekła przed upałem nad polskie morze

Niemal cała Europa zmaga się z falą ekstremalnych upałów. Rekord ciepła padł również w Polsce. Część osób chroni się w domach, inni szukają wytchnienia nad wodą. Katarzyna Glinka (49 l.) w miniony weekend spakowała walizki i ruszyła w drogę. Gwiazda "Barw szczęścia" chętnie chwali się egzotycznymi wakacjami, ale docenia również uroki polskiego wybrzeża.

Tym razem na cel wybrała Hel, gdzie temperatura, w przeciwieństwie do reszty kraju, nie jest aż tak piekielna. Katarzyna Glinka razem ze swoją ekipą może się cieszyć nadmorskimi atrakcjami bez obawy o przegrzanie. Aktorka zrezygnowała również z luksusowego hotelu na rzecz przyczepy. Za to z jakim widokiem! Glinka opublikowała na Instagramie nagranie, na którym pokazała piękny widok. Po wyjściu z przyczepy zaledwie kilka kroków dzieli ją od plaży!

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Katarzyna Glinka zachwyca w bikini. Figura bogini!

Przy okazji gwiazda seriali pochwaliła się szczupłą sylwetką! Kasia Glinka z szerokim uśmiechem na twarzy pozuje na tle morza ubrana jedynie w górę od bikini oraz krótkie spodenki. W komentarzach pod postem od razu zaroiło się od komplementów!

Miłego wypoczynku, przepiękna; Najpiękniejsza, boska Kasia, uwielbiam; Ciało osiemnastolatki; Bardzo ładnie wyglądasz kochana.

Dzień później wrzuciła filmik prosto z plaży. Aktorka w promieniach zachodzącego słońca leżała na samym brzegu morza i z delikatnym uśmiechem zerkała w kierunku obiektywu. Kasia Glinka wygląda na nagraniu niczym morska bogini. Patrząc na jej najnowsze posty trudno uwierzyć, że niedawno obchodziła 49. urodziny.

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