Stalkerka wokalisty BTS skazana. Wydzwaniała do drzwi gwiazdora PONAD 130 RAZY

Zjawisko stalkingu jest powszechnie znane i od lat dotyka zarówno polskich celebrytów, jak i gwiazdy o międzynarodowej sławie. Problem ten przybiera szczególnie intensywną formę w Korei Południowej, gdzie fani często wykazują się graniczącym z obsesją oddaniem wobec swoich idoli, czego przykładem jest popularna grupa BTS. Zespół właśnie powraca na scenę po zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej. Członkowie formacji wznowili występy na żywo, a jeden z wokalistów doczekał się sądowego finału w sprawie bardzo upartej prześladowczyni.

Jungkook z BTS był nękany przez Brazylijkę. 133 dzwonki do drzwi w jeden wieczór

Według informacji przekazanych przez serwis BBC News, kobieta śledząca koreańskiego piosenkarza pojawiła się pod jego rezydencją po raz pierwszy w grudniu 2025 roku. Jej początkowe działania polegały na kręceniu się w okolicy posesji i przerzucaniu prezentów przez płot. Niedługo potem, zidentyfikowana jako obywatelka Brazylii "fanka", próbowała wedrzeć się do środka tylnymi drzwiami, wykorzystując moment przyjazdu dostawy jedzenia. Mimo oficjalnego zakazu zbliżania się do posesji wokalisty, nadal pojawiała się pod wejściem, co ostatecznie doprowadziło do jej zatrzymania przez służby. Z doniesień medialnych wynika, że między grudniem a końcem stycznia kobieta pojawiła się pod domem artysty łącznie 22 razy, a podczas jednej z tych prób nacisnęła dzwonek aż 133 razy. Seulski wymiar sprawiedliwości skazał ją na rok pozbawienia wolności, zawieszając wykonanie kary na dwuletni okres próby.

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Możliwa deportacja

Członkowie BTS szykują się obecnie do występów w ramach nowej trasy koncertowej, podczas której w nadchodzących tygodniach odwiedzą kilka miast w Europie. Mimo wyroku Jungkook nie może powiedzieć, że sprawa jest już zamknięta. Skazana w zawieszeniu stalkerka ma możliwość złożenia apelacji, co tymczasowo wstrzymuje procedurę jej wydalenia z terytorium Korei Południowej. Jeżeli ewentualne odwołanie zostanie oddalone, kobieta, u której sędzia stwierdził "skrajny poziom obsesji", zostanie objęta procedurą deportacyjną i odesłana do Brazylii.

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