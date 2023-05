Nocny atak rakietowy na Kijów! "Maksymalna liczba pocisków"! Superbroń Rosji zestrzelona?!

To straszne, co czeka króla Karola III! "Fatalna data, znamię, bomba". Mowa o antychryście!

Do kolejnych barbarzyńskich, rosyjskich nalotów na Kijów doszło w nocy z poniedziałku na wtorek oraz we wczesnych godzinach rannych. Najeźdźcy użyli dronów i różnego typu rakiet. Weedług Reutersa syreny przeciwlotnicze rozbrzmiały w całej Ukrainie we wczesnych godzinach porannych we wtorek, a nad Kijowem i jego regionem były słyszalne przez ponad trzy godziny.

W ukraińskiej stolicy słychać było eksplozje, a odłamki pocisku spadły m.in. na teren zoo w dzielnicy Szewczenki. Burmistrz miasta (Witalij Kliczko) przekazał, że spadające odłamki podpaliły kilka samochodów i uszkodziły budynek w dzielnicy Sołomyjskiej na zachodzie stolicy. Kliczko tłumaczył, że na południe od Boryspola systemy obrony powietrznej odpierały atak drona. W mieście położonym na południowy wschód od Kijowa znajduje się główne lotnisko pasażerskie stolicy, które jest obecnie zamknięte

Władze wstępnie szacują, że na szczęście tylko trzy osoby zostały ranne. Serhij Popko, szef miejskiej administracji wojskowej w Kijowie opisał ataki na swoim Telegramie. - Nocny atak lotniczy Rosji na Kijów - ósmy w maju - był skomplikowany, gdyż z różnych kierunków wystrzelono drony, rakiety manewrujące i prawdopodobnie rakiety balistyczne (...) To było wyjątkowe w swojej intensywności - maksymalna liczba pocisków atakujących w najkrótszym czasie - czytamy. - Według wstępnych informacji zdecydowana większość wrogich celów w przestrzeni powietrznej Kijowa została wykryta i zniszczona! - dodał.

Massive number of outgoing Ukrainian SAMs during tonight’s Russian air raid on Kyiv. pic.twitter.com/G0sahlmTZo— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 16, 2023

- Według wstępnych informacji zdecydowana większość wrogich celów w przestrzeni powietrznej Kijowa została wykryta i zniszczona! - dodał Popko. W sieci pojawiły się już zdjęcia wskazujące, że wśród rakiet zestrzelonych nocą przez Ukraińców były też rosyjskie pociski Kindżał, uchodzące do tej pory za broń nie do powstrzymania przez obronę przeciwlotniczą.

Missile fragment that landed near a bus stop in Kyiv, appears to be the motor section from a Russian Kh-47M2 Kinzhal pic.twitter.com/79iqNpv6Ad— OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 16, 2023

