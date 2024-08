Nowa miłość Emily Ratajkowski! Zakochana w młodszym raperze

Emily Ratajkowski randkuje ze znanym raperem! Modelka polskiego i młodszy o 4 lata Shaboozey spotykają się w Nowym Jorku

Znowu jest głośno o Emily Ratajkowski (33 l.)! Ostatnio piękna modelka o polskich korzeniach nie gościła zbyt często w amerykańskich plotkarskich mediach. Czyżby dała sobie już spokój z niezliczonymi romansami i randkami? Nic z tych rzeczy! Jak plotkuje portal TMZ, Emily Ratajkowski spotyka się z raperem. 33-latka podobno zakochała się po uszy w 29-letnim gwiazdorze o pseudonimie Shaboozey. Parę przyłapano na randce podczas koncertu w Nowym Jorku. Gdy Shaboozey skończył występ, boska Emily już czekała na niego na zapleczu! "Oficjalnie NIE są parą, ale spędzają ze sobą czas i sprawdzają, jak potoczą się sprawy" - pisze tajemniczo TMZ. Podobno przeszkodą na drodze do rozwoju tej miłości jest trasa koncertowa rapera, ale kiedy tylko przyjeżdża do Nowego Jorku, modelka rzuca mu się w objęcia. Czy coś z tego będzie? Zobacz galerię i sam oceń, czy Emily Ratajkowski i raper znany z hitu „A Bar Song (Tipsy)” pasują do siebie!

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata, ma także własną linię kostiumów kąpielowych Inamorata. Gwiazda zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje liczne marki, w tym własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, parę lat temu postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwiodła się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Po rozwodzie sama modelka sama rzuciła się w wir romansów. Emily Ratajkowski łączono m.in. z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.). Modelka ma syna Sylvestra Apolla Beara, który urodził się 8 marca 2021 roku.

#EmRata and #Shaboozey sparked dating rumors this week when she showed him love during a performance Thursday at the Z100 Summer Bash in New York! Now sources are clearing up the speculation.Read more: https://t.co/Dy6TjqyhX3 pic.twitter.com/Q9Hc4JuPP7— TMZ (@TMZ) August 10, 2024

