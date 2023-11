Nowa miłość Terminatora! 76-letni Arnold Schwarzenegger poderwał aktorkę młodszą o 35 lat

76-letni Arnold Schwarzenegger poderwał młodszą o 35 lat węgierską aktorkę. Timea Palacsik (41 l.) zagrała wojowniczkę w "Wonder Woman"

Terminator wraca do miłosnej gry! Jak wyśledził US Weekly, 76-letni Arnold Schwarzenegger poderwał młodszą o 35 lat węgierską aktorkę. Niedawno znana z "Wonder Woman" Timea Palacsik (41 l.) i Terminator zostali przyłapani na czułych pocałunkach i na wspólnej rowerowej przejażdżce po Kalifornii. "Arnold cieszy się życiem i randkami, ale naprawdę lubi Timeę. To jeszcze nie jest oficjalne, ale jego przyjaciele widzą, jak się z nią czuje i myślą, że wkrótce to nastąpi. [Oni] bardzo dobrze się dogadywali od chwili, gdy się poznali. Nie spieszą się, ale są bardzo uroczą parą i zawsze się śmieją i chichoczą. Dzięki niej czuje się bardzo młodo" - zdradza amerykańskim dziennikarzom tajemniczy "znajomy pary". Czyżby po rozwodzie Schwarzenegger nabrał ponownie ochoty na randki? Wcześniej plotkowano, że mieszka sam z ukochanym zwierzyńcem z osiołkiem na czele i nie w głowie mu romanse! Najwyraźniej wszystko się zmieniło za sprawą węgierskiej piękności.

Arnold Schwarzenegger niedawno się rozwiódł. Oddał byłej żonie Marii Shriver połowę swojej fortuny

Osobiste życie Terminatora było w ostatnich latach szczególnie burzliwe. W 2021 roku po dziesięciu latach batalii sądowej udało się sfinalizować rozwód aktora z Marią Shriver (66 l.). Para nie miała intercyzy, za to miała 400 milionów dolarów do podziału, a ponadto wiele nieruchomości. Pomyśleć, że to wszystko przez namiętny seks z pomocą domową i nieślubne dziecko. Ten seks skandal wybuchł jeszcze w 2011 roku. Wyszło wtedy na jaw, że urodzony w 1997 roku Joseph, syn pomocy domowej Schwarzeneggerów, jest dzieckiem właśnie gwiazdora, którego połączył z własną sprzątaczką Mildred Patricią 'Patty' Baena gorący romans. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że Patty była przyjaciółką i najbardziej zaufaną pracownicą Marii Shriver, a jakby tego było mało, jedno z dzieci Schwarzeneggerów i Joseph urodziły się w zaledwie kilkudniowym odstępie. Gdy zdradzona Maria Shriver o wszystkim się dowiedziała, złożyła wniosek o rozwód. Arnold Schwarzenegger (74 l.) i Maria Shriver (66 l.) pobrali się w 1986 roku. Mają czwórkę dorosłych dzieci. To Katherine, (34 l.), Christina (32 l), Patrick (30 l.) i Christopher (26 l.).

Sonda Co sądzisz o dużej różnicy wieku w związku? Nic mi to tego To nienormalne Tak jest najlepiej, sama/sam jestem w takim związku

Love is in the air ❤️️Arnold Schwarzenegger was seen planting a kiss on the cheek of Hungarian actress Timea Palacsik this week.https://t.co/tTuEKlsxW9— Metro (@MetroUK) November 17, 2023

Top 10 filmów według Filmweb. Sprawdź, jak dobrze znasz światowe klasyki Pytanie 1 z 10 W jakich czasach odbywa się akcja filmu „Lista Schindlera”? I wojna światowa Dwudziestolecie międzywojenne II wojna światowa Dalej