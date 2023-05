Nowa wojna w rodzinie królewskiej! Konflikt z księciem Harrym skończy się w sądzie?

Książę Harry ujawni jeszcze więcej rewelacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej? To może skończyć się w sądzie już w czerwcu

Konflikt księcia Harry'ego z brytyjską rodziną królewską nie ma końca. A według "Daily Beast" wiele wskazuje na to, że cała sprawa może skończyć się na wielkim skandalu w sądzie. Już w przyszłym miesiącu Harry ponownie pojawi się w Wielkiej Brytanii, by zeznawać przed sądem na temat afery związanej z rzekomym hakowaniem telefonów royalsów przez media. A jak pamiętają ci, którzy śledzą wojnę księcia z rodziną królewską, Harry w programie dla Netflixa oskarżył pałac o spiskowanie z dziennikarzami. Harry i Meghan Markle przekonywali, że pałac sprzedawał mediom różne historie na temat ich życia, by przykryć skandale związane z innych członkami rodziny. Proces ze znienawidzonymi przez Harry'ego brytyjskimi portalami to dobra okazja do tego, by temat znów wypłynął...

"Harry wydaje się mieć obsesję na punkcie idei, że wszyscy byli w zmowie z mediami"

„Myślę, że rodzina wie, że Harry może powiedzieć wszystko i nikt nie jest z tego zadowolony. Harry wydaje się mieć obsesję na punkcie idei, że wszyscy byli w zmowie z mediami, więc przypuszczalnie będzie tego dużo więcej” – powiedział "Daily Beast" tajemniczy przyjaciel księcia Williama. Wcześniej Harry pokazał, że nie ma oporów przed ujawnianiem szczegółów na temat życia rodzinnego w sądzie. Ujawnił we wniosku procesowym w zwiazku z pozwem wobec News Group Newspapers, że William w ramach ugody przyjął "dużą kwotę" od tej grupy medialnej.

