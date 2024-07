Nowe doniesienia o księżnej Kate! TO wydarzy się za kilka dni?!

Chciał postraszyć 4-latka, wystawił go przez balkon. Przez pomyłkę upuścił dziecko!

Księżna Kate od Bożego Narodzenia przez pół roku nie pokazywała się publicznie. W marcu ogłosiła w oświadczeniu wideo, że zdiagnozowano u niej raka. I zniknęła. Plotki szalały! Internauci spekulowali m.in., że Kate rozstała się z Williamem, że nie żyje, jest w śpiączce, siedzi w bunkrze przeciwatomowym, wyjechała do USA... aż zaskoczyła wszystkich! Księżna Kate ostatnio pokazała się publicznie 15 czerwca i to razem z całą trójką dzieci. Podczas widowiskowej królewskiej parady Trooping the Colour wyglądała olśniewająco. Kiedy nastąpi kolejne publiczne pojawienie się księżnej Kate? Po Wielkiej Brytanii krążą już teraz plotki, które ekscytują fanów rodziny królewskiej.

Już za parę dni na czołówkach światowych portali informacyjnych mogą pojawić się najnowsze elektryzujące doniesienia o księżnej Kate. Fani rodziny królewskiej wstrzymali oddech i czekają na to, co podobno może wydarzyć się już za chwileczkę, już za momencik. Otóż możliwe, że żona księcia Williama pojawi się na którymś z tenisowych meczy Wimbledonu, który potrwa jeszcze kilka dni. Kate zawsze pojawiała się na trybunach, zachwycając urodą i stylem oraz gorąco kibicując uczestnikom. Organizatorzy Wimbledonu zapowiedzieli, że starają się zapewnić Kate „jak najbardziej elastyczne warunki” ewentualnego pojawienia się na meczu. Wszystko zależy od jej smaopoczucia. Wielkie nowiny możemy usłyszeć na krótko przed takim zdarzeniem - spodziewaną obecność księżnej Kate na Trooping the Color ogłoszono dopiero wieczorem w dniu poprzedzającym uroczystości.

