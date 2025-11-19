Nowe doniesienia po kradzieży w Luwrze! To stanie się do końca 2026 roku

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2025-11-19 20:24

W paryskim Luwrze mają nastąpić zmiany po zuchwałym napadzie z 19 października! Skradziono wtedy klejnoty cesarskie warte 88 milionów euro. Podejrzanych złapano, ale historyczne precjoza zniknęły. Teraz zarządcy jednego z najsłynniejszych muzeów świata zapowiadają, że placówka będzie chroniona przez 100 kamer zewnętrznych, ale dopiero do końca 2026 roku.

Władze Luwru zapowiadają zamontowanie setki nowych kamer po kradzieży klejnotów. Ale do końca 2026 roku

Minął dokładnie miesiąc od głośnej kradzieży bezcennych klejnotów z paryskiego Luwru. Eksponatów nadal nie udało się odzyskać, zatrzymano jedynie podejrzanych. Jeden z nich ma 35 lat, od 15 lat mieszka we Francji i jest obywatelem Algierii, drugi to 39-latek z francuskim obywatelstwem, mieszkaniec podparyskiego Aubervilliers. Obaj byli już znani policji i prawdopodobnie właśnie to pozwoliło ich ująć, bo wcześniej pobrano próbki DNA z porzuconych przez sprawców przedmiotów. Na stanowisku dyrektora Luwru nie zaszły żadne zmiany. Nadal szefuje tam Laurence des Cars. Teraz pani dyrektor zapowiedziała zmiany w sławnym muzeum, ale niestety te najbardziej istotne nieprędko nastąpią, bo dopiero do końca przyszłego roku. Chodzi o sto kamer zewnętrznych. Na terenie Luwru ma też zacząć działać mobilny posterunek policji - ten pojawi się już w okresie świątecznym. Zostanie też powołany koordynator ds. bezpieczeństwa.

W biały dzień ukradli klejnoty wysadzane diamentami i szmaragdami, a potem uciekli na mopedach

Wieści o zuchwałym napadzie na Luwr obiegły świat w niedzielę 19 października rano. Sprawcy wykorzystali to, że w muzeum trwają prace budowlane. Autem z podnośnikiem podjechali pod okno. Dwóch złodziei wjechało na górę i wskoczyło do środka. Rabusie nie wzbudzili podejrzeń, bo mieli odblaskowe kamizelki i wyglądali jak część ekipy budowlanej. Porozcinali narzędziami gabloty i ukradli osiem historycznych skarbów, takich jak tiara cesarzowej Eugenii ozdobiona dwoma tysiącami diamentów czy naszyjniki ze szmaragdami. Jeden z klejnotów... został znaleziony blisko muzeum, tak jakby sprawcy wyrzucili go w krzaki lub może po prostu zgubili. To korona cesarzowej Eugenii. Rabusie porzucili potem auto z podnośnikiem i czmychnęli na mopedach, unosząc łupy. Cała operacja trwała zaledwie siedem minut.

