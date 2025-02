Nowe informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka (21.02.2025)

Stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się - to najważniejsza informacja płynąca z konferencji z piątku, 21 lutego, lekarzy Polikliniki Gemelli, o której pisze PAP. Profesor Sergio Alfieri i Luigi Carbone przekazali, że Ojciec Święty czuje się lepiej niż w momencie, gdy został przyjęty w placówce, choć jak podkreślają, będzie musiał w niej pozostać co najmniej do końca przyszłego tygodnia.

Papież Franciszek choruje na obustronne zapalenie płuc, a jego leczenie, mimo że nie ma już zagrożenia życia, może jeszcze długo potrwać. Wiadomo, że 88-latek czyta, pracuje, podpisuje dokumenty, nie jest podłączony do aparatury i nie leży w łóżku, choć sam przyznał w rozmowie z medykami, że brakuje mu oddechu. Mimo że lekarze powiedzieli, że stan zdrowia papieża uległ znacznej poprawie, to z uwagi na znaczną liczbę przyjmowanych leków może się to zmienić - najważniejsze jest, by pokonał infekcję.

Dlaczego nie ma zdjęć Ojca Świętego? Papież Franciszek odzyskuje humor

Jak podkreślają Sergio Alfieri i Luigi Carbone, serce Franciszka jest silne, ale nadal grozi mu m.in. sepsa, do której mogłoby dojść wskutek przedostania się zarazków do krwi chorego. Medycy ujawnili też, dlaczego Poliklinika Gemelli nie publikuje zdjęć Ojca Świętego; ich zdaniem to kwestia jego prawa do prywatności w tym szczególnym przypadku i faktu, że nie nosi on na razie stroju papieskiego.

Jak informuje PAP, mimo powagi sytuacji sam papież Franciszek zdaje się odzyskiwać siły, a już na pewno humor. Prof. Alfieri powiedział, że kiedy powitał Franciszka, mówiąc: "Dzień dobry, Ojcze Święty", usłyszał od papieża: "Dzień dobry, synu święty". Jak dodał lekarz, 88-latek był w piątek, 21 lutego, w kaplicy szpitalnej na modlitwie.

shorts papież Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.