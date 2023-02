Nowe trzęsienie ziemi w Turcji! 20 wstrząsów wtórnych, tysiące ofiar. Kataklizm trwa. WIDEO

Kochanka księcia Harry'ego atakuje! "Jak on mógł to zrobić?!"

Trzecie trzęsienie ziemi w Turcji. Kataklizm trwa, walą się miasta, rośnie liczba ofiar. Przerażające filmy pokazują skalę zniszczeń

Apokaliptyczne sceny, które można porównać tylko z wojną. To, co widzimy na zdjęciach i filmach pokazujących skutki trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, jest naprawdę przerażające. W czasach, w których wszyscy mają smartfony, kataklizm został uwieczniony ze wszystkimi makabrycznymi szczegółami. Widzimy, jak pozornie stabilne bloki składają się niczym domki z kart na oczach ludzi. Tymczasem dramat nie ma końca. Ziemia nadal się trzęsie. Po pierwszym, najsilniejszym wstrząsie nadeszło już kolejnych dwadzieścia! Najsilniejszy wstrząs wtórny miał siłę 6,6 stopnia w skali Richtera. Można też mówić o trzech osobnych trzęsieniach. Również dziś, we wtorek 7 lutego, miało miejsce nowe trzęsienie ziemi w Turcji. Miało siłę 5,6 stopnia w skali Richtera, o czym poinformowało Europejsko Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Liczbę ofiar szacuje się w tym momencie na 5 tysięcy, rannych na ponad 15 tysięcy.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera

Kiedy pierwszy raz zatrzęsła się ziemia, nie spodziewający się niczego złego ludzie spali w swoich domach. W południowo wschodniej Turcji i północnej Syrii była godzina 4:17, w Polsce 2:17. Nagle wszystko zaczęło się trząść, budynki pękały i zamieniały się w gruzy. Większość ofiar zginęła we śnie. Pierwszy wstrząs miał siłę 7,8 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na głębokości 18 kilometrów, w odległości około 30 kilometrów od tureckiego miasta Gaziantep liczącego milion mieszkańców. To najsilniejsze trzęsienie ziemi w regionie od niemal trzydziestu lat.

This was a scary moment of this tall building collapse as the bad earthquake hits Turkey yesterday. God pls help to rescue Christian Atsu very alive. & Prayers to all Turkish people and all trapped in there. #PrayForTurkey Grammys #yellowmannews GHANA 🇬🇭 pic.twitter.com/lMbAVS0Eat— Yellowman News (@YellowmanEffect) February 7, 2023

