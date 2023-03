Nowojorski serwis śmieje się z polskiego muzeum. "Tak złe, że musisz je odwiedzić" [GALERIA]

Krwawa strzelanina! Nie żyje 7 osób, co najmniej 8 jest rannych. Co stało się z napastnikiem?

Zgodnie z tym, co można znaleźć na oficjalniej stronie internetowej krakowskiego muzeum, "wszystkie figury woskowe są starannie wykonane, tak aby oddać najmniejsze detale i tak żebyś mógł poczuć, że stoją obok ciebie naprawdę". Niestety, trudno się z tym zgodzić. Największe wrażenie robią figury księcia Williama i księżnej Kate. "William wygląda jak Hugh Grant po wypiciu 20 kolejek" - nie ma litości "New York Post", który pastwi się nad polskim muzeum, nazywając je tak złym, że aż genialnym. Robi to po filmie influencerki Becki Blackburn, która odwiedziła muzeum, a swoje wrażenia z niego opisała w klipie na TikToku. "Chodź ze mną do najgorszego muzeum figur woskowych" - napisała.

Świat kpi z polskiego muzeum. "Donald Trump z wykrzywionymi oczami"

"Dla niewtajemniczonych krakowskie muzeum figur woskowych, które może pochwalić się nędznymi 2,5 gwiazdkami na pięć w serwisie TripAdvisor, stało się międzynarodowym pośmiewiskiem ze względu na woskowe figurki celebrytów, które słyną z tego, że w niczym nie przypominają swoich pierwowzorów. Najciekawsze momenty przedstawione na filmie to Donald Trump z wykrzywionymi oczami, Jack Sparrow z żółtaczką i David Guetta, który bardziej przypomina przodka DJ-a" - pisze nowojorski serwis.

Krakowskie muzeum figur woskowych w ogniu krytyki

Portal cytuje też komentarze Internautów, którzy byli na miejscu. "Jeden z gości twierdził, że widział płaczące dziecko, ponieważ posągi w muzeum były tak przerażające, że je wystraszyły", "Wystawa jest tak zła, że ​​MUSISZ ją odwiedzić", "Jaś Fasola wygląda, jakby potrącił go autobus… A co najgorsze… w Krakowie… W Polsce… uznali, że warto mieć figurę woskową Adolfa Hitlera!".

‘They all look dead and embalmed’: Netizens ridicule wax figures of British royals in Polish museum https://t.co/XM5LCp7D7l— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) March 9, 2023

Sonda Wybierzesz się do Muzeum Figur Woskowych w Krakowie? Tak Nie Nie wiem