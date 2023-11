Nowy Nostradamus przepowiada atak na księcia w 2024 roku! "Widzę czerwoną twarz i Meghan"

Jasnowidz zwany Nowym Nostradamusem ma straszną przepowiednię o Meghan i Harrym. Publiczna awantura, woda i czerwona twarz!

Co wydarzy się w 2024 roku? Czy powstały już przepowiednie na 2024 rok? Z pewnością wiele osób zastanawia się, co przyniesie on dla brytyjskiej rodziny królewskiej, której życie nieodmiennie emocjonuje miliony ludzi na całym świecie. Teraz wszystko stało się jasne jak słońce. Jasnowidz okrzyknięty Nowym Nostradamusem ujrzał przyszłość Meghan Markle i księcia Harry'ego! Craig Hamilton-Parker z Wielkiej Brytanii podzielił się ze światem swoimi strasznymi wizjami. Zobaczył, co w 2024 roku czeka uciekinierów z brytyjskiej rodziny królewskiej. Ostrzega przed publicznym atakiem na księcia, a także przed szokującym skandalem z udziałem Sussexów! W swoim podcaście "World Psychic Predictions" Nowy Nostradamus wieszczy: "Ciągle widzę wściekłą twarz Harry'ego na pierwszych stronach gazet, czerwoną i wściekłą".

"Widziałem go przemoczonego lub pokrytego wodą, jakby ktoś chciał wyrazić publicznie niechęć do niego"

Jak ujawnia samozwańcze medium, zobaczymy „kłótnię między Harrym i Meghan w miejscu publicznym”. A choć Harry nie odniesie „fizycznych obrażeń”, to dojdzie do jakiegoś głośnego skandalu. „Widziałem, jak Harry został zaatakowany publicznie, oblany wodą lub czymś podobnym – nie wyglądało to na fizyczne obrażenia, chyba. Widziałem go przemoczonego lub pokrytego wodą, jakby ktoś chciał wyrazić publicznie niechęć do niego" - mówi jasnowidz. Meghan Markle też czekają rozczarowania. „Widzę, że Meghan wydaje nową książkę albo to planuje. Mam wrażenie, że albo zostanie zatrzymana, albo opóźniona – wydarzy się coś poważnego" - ujawnia medium z Wysp.

Now there is a name I have not seen in a while. I used to read his predictions. Prince Harry 'attacked in 2024 and will have public row' with Meghan says 'New Nostradamus' - Daily Star https://t.co/GGzwKUvJqd— Duchess Discombobulated (@LGood2022) November 15, 2023

