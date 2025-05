O której godzinie zacznie się konklawe? Kiedy zobaczymy dym z komina?

O której godzinie 7 maja zacznie się konklawe? Kiedy pojawi się czarny lub biały dym z komina?

Już 7 maja zaczyna się konklawe. 133 kardynałów z całego świata już zjechało do Watykanu i prowadzi intensywne zakulisowe rozmowy. Kto zostanie następcą papieża Franciszka, 267. głową Kościoła katolickiego? Tego dowiemy się już niebawem, bo choć najdłuższe konklawe w dziejach trwało trzy lata, to współcześnie takie rzeczy już się nie zdarzają. O której godzinie rozpocznie się konklawe? Kiedy kardynałowie głosują, o której godzinie najwcześniej możemy dowiedzieć się, kto został papieżem? Konklawe rozpoczyna się 7 maja o godzinie 16:30 czasu lokalnego, a zatem także naszego, bo Watykan jest w tej samej strefie czasowej, co Polska. Właśnie wtedy w procesji uczestniczący w wyborze papieża kardynałowie w uroczystej procesji przejdą z Kaplicy Paulińskiej do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie rozpoczną się obrady. Wcześniej 7 maja o godzinie 10 w bazylice Świętego Piotra rozpocznie się msza "Pro eligendo Papa" w intencji konklawe. Co potem?

Czarny lub biały dym z komina może zobaczyć po godzinie 19. już pierwszego dnia konklawe

Głosowania będą odbywać się dwa razy rano i dwa razy po południu aż do skutku, czyli do wyboru nowego papieża. Pierwsze głosowanie będzie miało miejsce jeszcze 7 maja. Jeśli któryś z kandydatów dostanie dwie trzecie głosów, będzie można powiedzieć: "Habemus papam", a z komina kaplicy poleci biały dym. Jeśli żaden nie dostanie przynajmniej takiej ilości głosów, dym będzie czarny. O której godzinie zobaczymy dym po raz pierwszy? W 2013 roku, podczas konklawe, w trakcie którego wybrano papieża Franciszka, pierwszy czarny dym pojawił się około 19:40 pierwszego dnia. Kolejne sygnały zapewne będą nadawane około 10:30 rano, w południe, o 17:30 i po 19.

The Vatican's Sistine Chapel has been set up to host 133 Cardinal electors for the upcoming conclave to elect the 267th Pope.On Friday, the Vatican's fire brigade was seen atop the Sistine Chapel's roof installing the chimney that will emit black smoke if at least 89 Cardinals… pic.twitter.com/lHv1uSBY6k— Vatican News (@VaticanNews) May 3, 2025

