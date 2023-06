Oba ma nadal zgrabne! Były prezydent przyłapany na figlach z żoną

Barack Obama klepie żonę po pupie wśród greckich ruin! Była pierwsza para USA przyłapana na namiętnych gestach

Nadal kochają się jak nastolatki! Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, wystarczy jedno spojrzenie na to wymowne zdjęcie. Michelle Obama (58 l.) i Barack Obama (61 l.) zostali przyłapani przez paparazzich na namiętnych czułościach w Grecji. Była pierwsza para Stanów Zjednoczonych przybyła do tego kraju w celach zawodowych, na spotkanie związane z Obama Foundation, jednak Obamowie znaleźli też parę wolnych chwil na zwiedzenie Akropolu w Atenach. Barackowi i Michelle Obamie towarzyszyły dorosłe córki, 24-letnia Malia i 22-letnia Sasha. Rodzina oglądała greckie zabytki, a gdy trzeba było wspiąć się po schodach, Michelle poszła przodem. Wtedy były prezydent USA nie wytrzymał! Paparazzi uwiecznili chwile, w których chwyta żonę za pośladki! Nic w tym dziwnego, bo wszak Michelle Obama ma je oba nadal niezwykle zgrabne, czego jej mąż nie mógł przeoczyć.

Michelle Obama mówiła wcześniej szczerze o kryzysie małżeńskim. Teraz został on zażegnany

W trwającym od 1992 roku małżeństwie Obamów nie zawsze było jednak różowo, o czym w styczniu tego roku opowiedziała Michelle Obama w wywiadzie dla Revolt TV. Przyznała, że jej małżeństwo z Barackiem Obamą bywało dalekie od ideału. Kryzys małżeński dawnej pierwszej pary Stanów Zjednoczonych trwał według tej relacji długich dziesięć lat! Punktem zapalnym okazało się wychowanie dwóch córek w czasach, kiedy były jeszcze małymi dziećmi. "Małe dzieci to terroryści. Mają wymagania. Nie rozmawiają. Cały czas płaczą. Są irracjonalne. Wymagające. A ty je kochasz. Więc nie można ich winić, prawda? Więc kierujecie ten gniew przeciwko sobie nawzajem" - relacjonowała Michelle Obama. Jednak podkreślała, że nie żałuje związku z Obamą, podczas gdy inni poddają się po dwukrotnie krótszym kryzysie: "Ale wiesz co? Jesteśmy małżeństwem od 30 lat. Po 30 odjęłabym tych 10 złych lat – tak na to patrzysz. A ludzie się poddają... Mówią: 'Pięć lat; Nie mogę tego znieść'".

i Autor: karabatsispavlos / BACKGRID / Backgrid USA / Forum Barack Obama kładzie dłoń na pośladku żony Michelle podczas wspinania się po starożytnych schodach na Akropolu w Grecji

That's sexist, Barry!Not very dis-Crete! Barack Obama plants a comforting hand on his wife Michelle's buttock while scaling an ancient staircase with the family at the Acropolis in Greece https://t.co/BLGSqsa4Fb— Charles Farley 🇺🇸 🎙️🎬🎸📺🛩️ ⚓ (@FarleyReport) June 22, 2023

