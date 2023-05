Odeszła królowa! Niezwykła historia życia Tiny Turner. Zaczynała w biedzie, weszła na szczyt

Nie żyje Tina Turner. Nazywano ją królową rock and rolla. Największe hity, dramatyczna historia życia

"Babcia rocka", "Królowa rock and rolla". Tak nazywano Tinę Turner, która zmieniła historię muzyki, sprzedała 150 milionów płyt i zdobyła 12 nagród Grammy. Niestety, 24 maja menedżer artystki poinformował, że w wieku 83 lat (w listopadzie skończyłaby 84) Tina Turner zmarła w Kusnacht w Szwajcarii. Jako powód śmierci podano długą chorobę. Gwiazda cierpiała na niewydolność nerek, zmagała się też z rakiem jelita, 10 lat temu przeszła udar. Ale przez wiele lat była symbolem doskonałej formy.

Od 36 centów do 250 milionów dolarów

Tak naprawdę nazywała się Anna Mae Bullock. Urodziła się w 1939 roku w Nutbush w stanie Tennessee jako córka farmera. W jej domu się nie przelewało, a rodzice opuścili ją, gdy była nastolatką. Tinę wychowywała babcia. Śpiewać zaczęła w chórze kościelnym. Jako 17-latkę wypatrzył ją Ike Turner i tak w latach 50. zaczęła się wielka przygoda Tiny. Ike był jej mężem i promotorem. Razem grali w zespole Ike& Tina Turner. Mąż okazał się katem i Tina w 1978 roku uciekła od niego. Choć wtedy miała przy sobie 36 centów, to dorobiła się fortuny wartej 250 milionów dolarów. Przełomem w karierze Tiny było wydanie albumu „Private Dancer” w 1983 roku. Została wielką gwiazdą. Jej inne hity to m.in. „We Don't Need Another Hero”, „ What You See Is What You Get”, „Foreign Affairs”. Chcieli z nią śpiewać najlepsi. Ma na koncie duety z Davidem Bowiem, Mickiem Jaggerem, a w 2008 roku zaśpiewała z Beyonce.

Tina Turner trzykrotnie grała w Polsce. Pierwszy raz tuż przed stanem wojennym

Tina Turner była trzykrotnie w Polsce. Po raz pierwszy koncertowała u nas w 1981 roku w Katowicach i w Warszawie. Ten drugi koncert dała na 10 dni przed wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego. W 1996 roku wystąpiła w Warszawie, promując album „Wildest Dreams”. Ostatni koncert Tiny w naszym kraju miał miejsce w 2000 roku. 15 sierpnia 61-letnia Tina szalała na scenie w Sopocie.

Ostatnie lata w Szwajcarii. Drugi mąż podarował Tinie Turner własną nerkę

Drugie małżeństwo Tiny było o wiele bardziej udane. Spokojną przystań znalazła u boku Erwina Bacha, managera EMI. Od 1995 mieszkali w Szwajcarii. Byli parą od 1986 roku, ślub wzięli 10 lat temu. Bach trwał u boku schorowanej żony, w 2017 roku był dawcą podczas przeszczepu nerki, który przeszła. Gwiazda miała dwóch synów, lecz zmarli przed nią. Raymond Craig popełnił samobójstwo w 2018 roku, drugi, Ronnie będący synem Ike’a, zmarł w roku ubiegłym. W burzliwym i bolesnym mimo ogromnego sukcesu życiu dla Tiny Turner do końca wsparciem był buddyzm. Pogrzeb gwiazdy ma być cichą ceremonią w gronie rodziny.

Sonda Lubisz muzykę Tiny Turner? Tak Nie Trudno powiedzieć

It is with great sadness that we announce the passing of Tina Turner. With her music and boundless passion for life, she enchanted fans worldwide and inspired future stars. We say goodbye to a dear friend who leaves us her greatest work; her music. Tina, we will miss you dearly. pic.twitter.com/8SihpxMe14— TinaTurner (@tinaturner) May 24, 2023

QUIZ. Piosenka, film czy książka. My podajemy tytuł i autora - Ty możesz zrobić tylko dwa błędy! Pytanie 1 z 15 Na początek coś łatwego. "Imagine" Johna Lennona to: film książka piosenka Dalej