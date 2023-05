Tina Turner nie żyje! Ostatnie zdjęcie i tajemniczy wpis o niebezpieczeństwie

Tina Turner nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci Tiny Turner? Jak wyglądała na swoim ostatnim zdjęciu?

"Babcia rocka", "królowa rock and rolla". Tak nazywano Tinę Turner, która sprzedała 150 milionów płyt na całym świecie i zdobyła 12 nagród Grammy. Wydawało się, że gwiazda będzie żyła wiecznie. Lecz niestety, w ostatnich latach forma Tiny Turner wyraźnie słabła. Gwiazda zmagała się z problemami zdrowotnymi. Widać to na jej ostatnim zdjęciu, wykonanym jeszcze w 2019 roku. Królowa muzyki wyglądała na zmęczoną, trudno było ją wręcz rozpoznać. Potem Tina Turner nie pokazywała się już publicznie, zaszyła się z ostatnim mężem w domu w Szwajcarii nad Jeziorem Zuryskim. Chociaż już nie koncertowała, nie nagrywała, to chętnie angażowała się w akcje prozdrowotne, tak by inni nie popełnili jej błędów. Z wpisów Tiny Turner na Instagramie możemy domyślać się, jaka była prawdopodobna przyczyna jej śmierci. Jeden z ostatnich, z marca tego roku, mówił o żalu związanym ze zdrowiem... O śmierci Tiny Turner poinformowano wczoraj, 23 maja wieczorem.

"Naraziłam się na wielkie niebezpieczeństwo, odmawiając zmierzenia się z rzeczywistością"

"Dziś Międzynarodowy Światowy Dzień Nerek. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ nerki psują się bez bólu. I dlatego dziś Wam mówię: Okażcie miłość swoim nerkom! Moje nerki są ofiarami tego, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że moje nadciśnienie powinno być leczone konwencjonalną medycyną. Naraziłam się na wielkie niebezpieczeństwo, odmawiając zmierzenia się z rzeczywistością, w której potrzebuję codziennej, trwającej całe życie terapii lekami. Zbyt długo wierzyłam, że moje ciało jest nietykalnym i niezniszczalnym bastionem" - napisała Tina Turner. Zapewne gwiazda chciała powiedzieć, że nie dość dbała o zdrowie i nie zaczęła wystarczająco wcześnie przyjmować leków, narażając się tym samym na niebezpieczeństwo. Jednak piosenkarka zmagała się też ze skutkami przebytego 10 lat temu udaru, walczyła również z nowotworem jelit. Oficjalne oświadczenie mówi jedynie o "długiej chorobie", która stała się przyczyną śmierci artystki.

Tina Turner looked frail and appeared to need assistance walking in her last public photos in 2019 https://t.co/j2x9qZwaDb pic.twitter.com/yhZnar5XO7— Daily Mail US (@DailyMail) May 25, 2023

