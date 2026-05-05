Odmieniona twarz Donatelli Versace. 71-letnia projektantka zaskoczyła wyglądem przed słynną galą

Donatella Versace na imprezie przed Met Gala. 71-latka z nową twarzą

Słynna włoska projektantka uczestniczyła w wydarzeniu będącym wstępem do Met Gali, błyskawicznie kradnąc show. 71-latka założyła na tę okazję obcisłą, mieniącą się suknię, lecz to jej wyraźnie odmłodzona twarz wywołała największe emocje. Donatella Versace w przeszłości niejednokrotnie musiała mierzyć się z nieprzychylnymi komentarzami dotyczącymi jej zabiegów chirurgicznych, które zdaniem niektórych nie zawsze wywoływały pożądany rezultat. Tym razem jednak w kuluarach zastanawiano się, czy efekty medycyny estetycznej wreszcie spełniły swoje zadanie. Zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć, by samodzielnie ocenić tę przemianę.

Mimo widocznej przemiany twarzy, 71-letnia ikona pozostała wierna swojemu klasycznemu wizerunkowi, prezentując rozpuszczone, proste blond włosy z grzywką. W ostatnim czasie nie było to jej jedyne wielkie wyjście, nieco wcześniej zagościła także na King’s Trust, spotykając tam inne ważne postacie branży modowej. Ekskluzywne spotkanie zorganizowane przez Annę Wintour było wstępem do głównego punktu programu, czyli wielkiej Met Gali. To ważne w branży nowojorskie przedsięwzięcie od lat nadzoruje słynna królowa Vogue, a jego bezpośrednim celem jest gromadzenie funduszy na rzecz Instytutu Kostiumów działającego przy Metropolitan Museum of Art.

W rolach współgospodarzy tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia wystąpił miliarder Jeff Bezos wspólnie z Lauren Sanchez. Zgodnie z doniesieniami medialnymi znana para musiała zapłacić nawet 10 milionów dolarów za udział w tak prestiżowym zdarzeniu. W organizację balu zaangażowały się także gwiazdy, w tym piosenkarka Beyonce, aktorka Nicole Kidman i tenisistka Venus Williams. Z kolei w skład komitetu organizacyjnego oraz na ekskluzywną listę zaproszonych gości wpisano czołowe postaci muzyki i kina, a wśród nich Sabrinę Carpenter, Doję Cat, Angelę Bassett czy Sama Smitha. Słynna nowojorska Met Gala tradycyjnie gromadzi najsłynniejsze twarze i kreuje globalne trendy, jednak w tym roku to Donatella Versace zdominowała nagłówki jeszcze przed właściwą uroczystością.

Donatella Versace wears Atelier Versace at the 2026 Met Gala.

