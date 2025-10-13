Były prezydent Francjizostał wezwany do stawienia się w więzieniu.

Decyzja sądu ma związek z poważnymi zarzutami z 2007 roku.

Podano datę, w której Sarkozy ma stawić się w areszcie.

Agencja AFP, powołując się na swoje źródła, podała, że Nicolas Sarkozy ma stawić się w paryskim więzieniu La Sante już 21 października. Wcześniej, w poniedziałek 13 września, były prezydent stawił się w sądzie, gdzie oficjalnie poinformowano go o terminie rozpoczęcia odbywania kary pięciu lat pozbawienia wolności. Wyrok zapadł 29 września i dotyczy sprawy nielegalnego finansowania kampanii wyborczej z 2007 roku, w którą miały być zamieszane libijskie źródła.

Mimo zapowiedzi złożenia apelacji przez Sarkozy'ego, wyrok pozostaje w mocy. Co ciekawe, również prokuratura zapowiedziała odwołanie, co oznacza, że sąd apelacyjny będzie miał pełną swobodę w zakresie ewentualnej zmiany wymiaru kary.

Nicolas Sarkozy został oczyszczony z zarzutów korupcji i ukrywania sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych. Jednak sąd uznał go za winnego „przestępczej zmowy”, co we francuskim prawie jest traktowane jako poważne przestępstwo, za które grozi nawet do 10 lat więzienia. Sąd, orzekając karę, nie zdecydował o jej natychmiastowym wykonaniu, ale podkreślił, że odbędzie się ona niezależnie od ewentualnej apelacji. Oznacza to, że Sarkozy nie został przewieziony do więzienia bezpośrednio z sali sądowej. Sąd uznał, że nie istnieje ryzyko jego ucieczki z kraju.

Po rozpoczęciu odbywania kary, Nicolas Sarkozy, podobnie jak każdy inny skazany, będzie mógł ubiegać się o zmianę sposobu jej wykonywania. W zależności od decyzji sądu, może to oznaczać dalsze odbywanie kary w areszcie domowym, noszenie bransoletki elektronicznej lub warunkowe zwolnienie. Ze względu na swój wiek (70 lat), Sarkozy ma prawo ubiegać się o to już teraz. Zazwyczaj warunkiem jest odbycie połowy zasądzonego wyroku.

Agencja AFP podkreśla, że Sarkozy będzie pierwszym byłym prezydentem kraju należącego do Unii Europejskiej, który trafi do więzienia.

